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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 535536537538

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 610
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
179
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 610
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 20:45

Re: ОТП БАНК

Шановні клієнти!


У зв'язку з проведенням технічних робіт сервіc OTP Smart буде недоступний з 22:00 09 червня до 01:00 10 червня.


Просимо вибачення за тимчасові незручності.

Дякуємо за розуміння.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:35

Re: ОТП БАНК

Доброго дня всім! Скажіть будь-ласка чи в когось отп-банк незаконно списав кошти з карткового рахунку? В мене така ситуація виникла- добре що вчасно помітив списання і написав заяву в банк. Хтось вже такий прициндент мав і як поступав?
Grek_btc
 
Повідомлень: 4
З нами з: 02.02.18
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  #<1 ... 535536537538
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