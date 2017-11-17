Шановні клієнти!
У зв'язку з проведенням технічних робіт сервіc OTP Smart буде недоступний з 22:00 09 червня до 01:00 10 червня.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.
Дякуємо за розуміння.
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Додано: Нед 10 чер, 2018 20:45
Re: ОТП БАНК
Шановні клієнти!
У зв'язку з проведенням технічних робіт сервіc OTP Smart буде недоступний з 22:00 09 червня до 01:00 10 червня.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.
Дякуємо за розуміння.
Додано: Вів 19 чер, 2018 09:35
Re: ОТП БАНК
Доброго дня всім! Скажіть будь-ласка чи в когось отп-банк незаконно списав кошти з карткового рахунку? В мене така ситуація виникла- добре що вчасно помітив списання і написав заяву в банк. Хтось вже такий прициндент мав і як поступав?
Додано: Вів 19 чер, 2018 18:42
операция была 17.11.2017, а списали 14.06.2018 ?
ну так вспомните что вы делали 17.11.2017 г.
откатайте свою выписку на 17.11.2017 г. и увидите
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