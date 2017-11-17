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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 чер, 2018 20:45
Шановні клієнти!
У зв'язку з проведенням технічних робіт сервіc OTP Smart буде недоступний з 22:00 09 червня до 01:00 10 червня.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.
Дякуємо за розуміння.
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Кочевник
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Додано: Вів 19 чер, 2018 09:35
Доброго дня всім! Скажіть будь-ласка чи в когось отп-банк незаконно списав кошти з карткового рахунку? В мене така ситуація виникла- добре що вчасно помітив списання і написав заяву в банк. Хтось вже такий прициндент мав і як поступав?
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Grek_btc
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Додано: Вів 19 чер, 2018 18:42
Grek_btc написав:
Доброго дня всім! Скажіть будь-ласка чи в когось отп-банк незаконно списав кошти з карткового рахунку? В мене така ситуація виникла- добре що вчасно помітив списання і написав заяву в банк. Хтось вже такий прициндент мав і як поступав?
операция была 17.11.2017, а списали 14.06.2018 ?
не притваряйтесь агнцем.
подарок не состоялся, да обидно ... но при чем тут незаконно?
откатайте свою выписку на 17.11.2017 г. и увидите воскресшую из пепла операцию про которую вы забыли
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IMPRINTER
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Додано: Вів 19 чер, 2018 20:34
IMPRINTER написав: Grek_btc написав:
Доброго дня всім! Скажіть будь-ласка чи в когось отп-банк незаконно списав кошти з карткового рахунку? В мене така ситуація виникла- добре що вчасно помітив списання і написав заяву в банк. Хтось вже такий прициндент мав і як поступав?
операция была 17.11.2017, а списали 14.06.2018 ?
не притваряйтесь агнцем.
подарок не состоялся, да обидно ... но при чем тут незаконно?
откатайте свою выписку на 17.11.2017 г. и увидите воскресшую из пепла операцию про которую вы забыли
Как вы его раскусили?
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Ratatui
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Додано: Вів 19 чер, 2018 20:40
IMPRINTER
саме так у виписці за 13.06.18р. (Звертаю Вашу увагу - пройшло 7 міс.!!!!) відображаються операції які банк вважає здійснені 17.11.17р. як на мене я піддаю сумніву оскільки згідно правил платіжних систем розрахунок між учасниками платіжної системи мають проводитись протягом визначеного часу і це як правило до трьох банківських днів!!!! "Чтото здеь не чисто..." Я написав заяву - офіційної відповіді та підтверджуючих документів про здійснення операцій ще не отримав. Проконсультувавшись з юристами порушується: норми чинного законодавства України (оскільки банк загнав мене в несанкціонований овердрафт та не повідомив мене про свої дії що суперечить правилам платіжної системи та чинному законодавству України)Також не розумію яким чином бухгалтерський облік БАНКУ здійснювався і весь час подавались звіти у НБУ (закриття 2017р. перший квартал 2018р......)???... Очікую відповіді банку і при не наданні мені обєктивних пояснень буду подавати заяву-притензію в суд згідно чинного законодавства.
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Grek_btc
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Додано: Вів 19 чер, 2018 20:44
Grek_btc написав:IMPRINTER
саме так у виписці за 13.06.18р. (Звертаю Вашу увагу - пройшло 7 міс.!!!!) відображаються операції які банк вважає здійснені 17.11.17р. як на мене я піддаю сумніву оскільки згідно правил платіжних систем розрахунок між учасниками платіжної системи мають проводитись протягом визначеного часу і це як правило до трьох банківських днів!!!! "Чтото здеь не чисто..." Я написав заяву - офіційної відповіді та підтверджуючих документів про здійснення операцій ще не отримав. Проконсультувавшись з юристами порушується: норми чинного законодавства України (оскільки банк загнав мене в несанкціонований овердрафт та не повідомив мене про свої дії що суперечить правилам платіжної системи та чинному законодавству України)Також не розумію яким чином бухгалтерський облік БАНКУ здійснювався і весь час подавались звіти у НБУ (закриття 2017р. перший квартал 2018р......)???... Очікую відповіді банку і при не наданні мені обєктивних пояснень буду подавати заяву-притензію в суд згідно чинного законодавства.
Не ліпи. Краще подякуй, що користувався 7 місяців безкоштовно коштами через втрачений файл клірингу
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korovas2
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Додано: Вів 19 чер, 2018 20:51
korovas2 а це не проблема клієнта )...нехай вигрібає той хто провтикав - а то звикли вішати на клієнта навіть "прострочку" )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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-VICTOR-
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Додано: Вів 19 чер, 2018 21:00
-VICTOR- написав:korovas2 а це не проблема клієнта )...нехай вигрібає той хто провтикав - а то звикли вішати на клієнта навіть "прострочку" )
У вас теж "втрати"?
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korovas2
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Додано: Вів 19 чер, 2018 21:06
korovas2 написав:
-VICTOR- написав:korovas2 а це не проблема клієнта )...нехай вигрібає той хто провтикав - а то звикли вішати на клієнта навіть "прострочку" )
У вас теж "втрати"?
А из-за какой суммы собственно шум?
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Ratatui
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Додано: Вів 19 чер, 2018 21:27
Ratatui написав: korovas2 написав:
-VICTOR- написав:korovas2 а це не проблема клієнта )...нехай вигрібає той хто провтикав - а то звикли вішати на клієнта навіть "прострочку" )
У вас теж "втрати"?
А из-за какой суммы собственно шум?
В кого як. Є і по 100кгрн на брата
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korovas2
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lel
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