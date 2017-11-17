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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 чер, 2018 21:31
korovas2 написав:
Ratatui написав:А из-за какой суммы собственно шум?
В кого як. Є і по 100кгрн на брата
А если этот братишка 3 мес назад закрыл счета и даж удрал на ПМЖ у Булгарию, то всьоо?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 19 чер, 2018 21:34
clientage написав: korovas2 написав:
Ratatui написав:А из-за какой суммы собственно шум?
В кого як. Є і по 100кгрн на брата
А если этот братишка 3 мес назад закрыл счета и даж удрал на ПМЖ у Булгарию, то всьоо?
Думаю да
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korovas2
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Додано: Вів 19 чер, 2018 22:07
Grek_btc написав:IMPRINTER
саме так у виписці за 13.06.18р. (Звертаю Вашу увагу - пройшло 7 міс.!!!!) відображаються операції які банк вважає здійснені 17.11.17р. як на мене я піддаю сумніву оскільки згідно правил платіжних систем розрахунок між учасниками платіжної системи мають проводитись протягом визначеного часу і це як правило до трьох банківських днів!!!! "Чтото здеь не чисто..." Я написав заяву - офіційної відповіді та підтверджуючих документів про здійснення операцій ще не отримав. Проконсультувавшись з юристами порушується: норми чинного законодавства України (оскільки банк загнав мене в несанкціонований овердрафт та не повідомив мене про свої дії що суперечить правилам платіжної системи та чинному законодавству України)Також не розумію яким чином бухгалтерський облік БАНКУ здійснювався і весь час подавались звіти у НБУ (закриття 2017р. перший квартал 2018р......)???... Очікую відповіді банку і при не наданні мені обєктивних пояснень буду подавати заяву-притензію в суд згідно чинного законодавства.
як правыло ...
вы оплатили товар и получили благо.
вы вводили пин.
что вы собираетесь оспаривать?
вы мождете оспориьть толко то, что вы не совершали операцию эту - но вы ее совершали, т.к. она была с водом пина - это неоспаримо и это оспорить даже нельзя.
или мерчант не предоставил вам той услуши за которую вы заплатили - но он вам ее предоставил и у мерчанта тоже есть этому доказательства..
да бывает что клиринг проходит косо. файл потеряли, но нашли.
и так поступил не тока цыган - а все без исключения банки карту которыми платились там где и вы.
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Вів 19 чер, 2018 22:16, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 22:09
korovas2
Сума трохи менша ніж 100кгрн. але точно не пару грн які можна просто Банку подарувати за роки плідної співпраці...
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Додано: Вів 19 чер, 2018 22:15
Grek_btc написав:korovas2
Сума трохи менша ніж 100кгрн. але точно не пару грн які можна просто Банку подарувати за роки плідної співпраці...
А овер посчитали с 17/11/17 или тока с 13/06/18?
ЕСли тока с 13/06/18, то с вас реальный магарыч всем форумчанам
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 19 чер, 2018 22:17
нет овер считают с даты списания по счету .. с 13.06
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Додано: Вів 19 чер, 2018 22:18
IMPRINTER написав:
нет овер считают с даты списания по счету .. с 13.06
Блиин, када Grek_btc
проставляться будет, де поляну он накрывает?!
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 19 чер, 2018 22:34
clientage написав: IMPRINTER написав: clientage написав:
[quote="4390161:Grek_btc"]korovas2
Сума трохи менша ніж 100кгрн. але точно не пару грн які можна просто Банку подарувати за роки плідної співпраці...
А овер посчитали с 17/11/17 или тока с 13/06/18?
ЕСли тока с 13/06/18, то с вас реальный магарыч всем форумчанам
нет овер считают с даты списания по счету .. с 13.06
Блиин, када Grek_btc
проставляться будет, де поляну он накрывает?!
[/quote]
Просим шановного потерпілого стрічку неправомірного списання в студію. Там точно не банальний рітейл
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korovas2
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Додано: Вів 19 чер, 2018 22:39
korovas2 написав:
Там точно не банальний рітейл
вадик таких подарков не делает
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