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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 536537538539

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 610
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
179
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 610
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:31

  korovas2 написав:
Ratatui написав:А из-за какой суммы собственно шум?

В кого як. Є і по 100кгрн на брата

А если этот братишка 3 мес назад закрыл счета и даж удрал на ПМЖ у Булгарию, то всьоо? :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:34

Re: ОТП БАНК

clientage написав:
  korovas2 написав:
Ratatui написав:А из-за какой суммы собственно шум?

В кого як. Є і по 100кгрн на брата

А если этот братишка 3 мес назад закрыл счета и даж удрал на ПМЖ у Булгарию, то всьоо?

Думаю да
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:07

  Grek_btc написав:IMPRINTER

саме так у виписці за 13.06.18р. (Звертаю Вашу увагу - пройшло 7 міс.!!!!) відображаються операції які банк вважає здійснені 17.11.17р. як на мене я піддаю сумніву оскільки згідно правил платіжних систем розрахунок між учасниками платіжної системи мають проводитись протягом визначеного часу і це як правило до трьох банківських днів!!!! "Чтото здеь не чисто..." Я написав заяву - офіційної відповіді та підтверджуючих документів про здійснення операцій ще не отримав. Проконсультувавшись з юристами порушується: норми чинного законодавства України (оскільки банк загнав мене в несанкціонований овердрафт та не повідомив мене про свої дії що суперечить правилам платіжної системи та чинному законодавству України)Також не розумію яким чином бухгалтерський облік БАНКУ здійснювався і весь час подавались звіти у НБУ (закриття 2017р. перший квартал 2018р......)???... Очікую відповіді банку і при не наданні мені обєктивних пояснень буду подавати заяву-притензію в суд згідно чинного законодавства.


як правыло ...
вы оплатили товар и получили благо.
вы вводили пин.
что вы собираетесь оспаривать?
вы мождете оспориьть толко то, что вы не совершали операцию эту - но вы ее совершали, т.к. она была с водом пина - это неоспаримо и это оспорить даже нельзя.
или мерчант не предоставил вам той услуши за которую вы заплатили - но он вам ее предоставил и у мерчанта тоже есть этому доказательства..

да бывает что клиринг проходит косо. файл потеряли, но нашли.
и так поступил не тока цыган - а все без исключения банки карту которыми платились там где и вы.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 19 чер, 2018 22:16, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:09

korovas2

Сума трохи менша ніж 100кгрн. але точно не пару грн які можна просто Банку подарувати за роки плідної співпраці...
Grek_btc
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:15

  Grek_btc написав:korovas2

Сума трохи менша ніж 100кгрн. але точно не пару грн які можна просто Банку подарувати за роки плідної співпраці...

А овер посчитали с 17/11/17 или тока с 13/06/18?
ЕСли тока с 13/06/18, то с вас реальный магарыч всем форумчанам :P :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:17

  clientage написав:
  Grek_btc написав:korovas2

Сума трохи менша ніж 100кгрн. але точно не пару грн які можна просто Банку подарувати за роки плідної співпраці...

А овер посчитали с 17/11/17 или тока с 13/06/18?
ЕСли тока с 13/06/18, то с вас реальный магарыч всем форумчанам :P :P :P


нет овер считают с даты списания по счету .. с 13.06
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:18

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
  Grek_btc написав:korovas2

Сума трохи менша ніж 100кгрн. але точно не пару грн які можна просто Банку подарувати за роки плідної співпраці...

А овер посчитали с 17/11/17 или тока с 13/06/18?
ЕСли тока с 13/06/18, то с вас реальный магарыч всем форумчанам :P :P :P


нет овер считают с даты списания по счету .. с 13.06

Блиин, када Grek_btc проставляться будет, де поляну он накрывает?! :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:34

Re: ОТП БАНК

clientage написав:
  IMPRINTER написав:
  clientage написав:[quote="4390161:Grek_btc"]korovas2

Сума трохи менша ніж 100кгрн. але точно не пару грн які можна просто Банку подарувати за роки плідної співпраці...

А овер посчитали с 17/11/17 или тока с 13/06/18?
ЕСли тока с 13/06/18, то с вас реальный магарыч всем форумчанам :P


нет овер считают с даты списания по счету .. с 13.06

Блиин, када Grek_btc проставляться будет, де поляну он накрывает?! [/quote]
Просим шановного потерпілого стрічку неправомірного списання в студію. Там точно не банальний рітейл
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:39

  korovas2 написав:Там точно не банальний рітейл


вадик таких подарков не делает
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IMPRINTER
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