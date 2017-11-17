А если этот братишка 3 мес назад закрыл счета и даж удрал на ПМЖ у Булгарию, то всьоо?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 чер, 2018 21:31
А если этот братишка 3 мес назад закрыл счета и даж удрал на ПМЖ у Булгарию, то всьоо?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 19 чер, 2018 21:34
Re: ОТП БАНК
Додано: Вів 19 чер, 2018 22:07
як правыло ...
вы оплатили товар и получили благо.
вы вводили пин.
что вы собираетесь оспаривать?
вы мождете оспориьть толко то, что вы не совершали операцию эту - но вы ее совершали, т.к. она была с водом пина - это неоспаримо и это оспорить даже нельзя.
или мерчант не предоставил вам той услуши за которую вы заплатили - но он вам ее предоставил и у мерчанта тоже есть этому доказательства..
да бывает что клиринг проходит косо. файл потеряли, но нашли.
и так поступил не тока цыган - а все без исключения банки карту которыми платились там где и вы.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 19 чер, 2018 22:16, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 22:09
korovas2
Сума трохи менша ніж 100кгрн. але точно не пару грн які можна просто Банку подарувати за роки плідної співпраці...
Додано: Вів 19 чер, 2018 22:15
А овер посчитали с 17/11/17 или тока с 13/06/18?
ЕСли тока с 13/06/18, то с вас реальный магарыч всем форумчанам
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 19 чер, 2018 22:17
нет овер считают с даты списания по счету .. с 13.06
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Додано: Вів 19 чер, 2018 22:18
Блиин, када Grek_btc проставляться будет, де поляну он накрывает?!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 19 чер, 2018 22:34
Re: ОТП БАНК
Блиин, када Grek_btc проставляться будет, де поляну он накрывает?! [/quote]
Просим шановного потерпілого стрічку неправомірного списання в студію. Там точно не банальний рітейл
Додано: Вів 19 чер, 2018 22:39
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Додано: Вів 19 чер, 2018 22:53
IMPRINTER
1. В мене таких покупок було здійснено багато втч і з карт інших банків.
2. При авторизації та введенні пін-коду операція може не пройти - відповідно покупки і блага не отримано тому потрібно розібратись чи в даній ситуації не було збою!
3. Щодо неправомірності списання то зг. цивільного кодексу України клієнт повинен надати згоду на списання коштів з його рахунку (я такої згоди-розпорядження 13.06.18 не надавав) відпоідно Банк мав здійснити наступні заходи:
- провести зустріч
-обгрунтувати помилку та надати підтверджуючі документи
- клієнт якщо здійснював операцію має акцептувати списання в протилежному випадку Банк має право згідно чинного законодавства подати заяву притензію в суд а не заганяти в несанкціонований овердрафт.
По чарчбеках для клієнта Мастеркардом встановлено термін 120днів для Банку також в протилежному випадку немає сенсу писати правила і їх не дотримуватись...
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