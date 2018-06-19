|
|
ОТП БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 00:50
та ні...) щасливчиком був би як би вчасно закрив рахунки і вийшов з банки )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 6771
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 1216 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|57084
|7336115
|
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4998
|803101
|
Вів 19 чер, 2018 21:48
lel
|
|5696
|1374880
|