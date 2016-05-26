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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 537538539540

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 610
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
179
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 610
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 23:57

Re: ОТП БАНК

  korovas2 написав:Просим шановного потерпілого

Він щасливчик, а не потерпілий.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 00:50

Re: ОТП БАНК

та ні...) щасливчиком був би як би вчасно закрив рахунки і вийшов з банки )
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:00

  -VICTOR- написав:та ні...) щасливчиком був би як би вчасно закрив рахунки і вийшов з банки )


это ничего бы не помогло.
банк бы через суд тогда б возмещал.
счет никогда нигде не закрывается. счет переходит в спящий.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:15

Re: ОТП БАНК

  IMPRINTER написав:банк бы через суд тогда б возмещал

Зависит от суммы. Могут и списать в убытки банка, суд для банка не бесплатен.
Щось мені з ТАС "щастить"
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