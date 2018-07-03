Він щасливчик, а не потерпілий.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 чер, 2018 23:57
Re: ОТП БАНК
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 20 чер, 2018 00:50
Re: ОТП БАНК
та ні...) щасливчиком був би як би вчасно закрив рахунки і вийшов з банки )
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Додано: Сер 20 чер, 2018 10:00
это ничего бы не помогло.
банк бы через суд тогда б возмещал.
счет никогда нигде не закрывается. счет переходит в спящий.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 10:15
Re: ОТП БАНК
Зависит от суммы. Могут и списать в убытки банка, суд для банка не бесплатен.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:11
а бо його накрив фін мон , та виставив за двері
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Вів 26 чер, 2018 07:58
Re: ОТП БАНК
5% все?)
Додано: Вів 26 чер, 2018 12:26
Вообщем ситуация такая. Нужна сумма около 10 000 грн на срок 1 год. Во всех компаниях по типа манивео, сслоан, алекс кредит и тому подобное дают без проблем. НО! Сумма маленькая. До 5 000 закрытыми глазами тот же манивео готов дать но на 30 месяцев.
Посмотрел что как вариант можно взять в ОТР Банке. Работа официал, пару лет уже. В принципе все типтом. На сайте ОТР Банка калькулятор выдает ежемесячный платеж при сумме 10к - около 1100 грн. Кто брал что подскажет-посоветует? Буду признателен за советы заранее!
Додано: Вів 03 лип, 2018 17:40
Re: ОТП БАНК
Будьте обережні, ОТП Банк запровадив ганебну практику відкриття власникам дебетових карт кредитної лінії без їхньої згоди. Найгірше те, отриманні смс-повідомленя з доступним залишком по дебетовій карті є неправдими, залишок включає розмір кредитної лінії встановленої Банком з власної ініціативи і на власний розсуд.
Продавцу нужен язык, покупателю - глаза
Додано: Вів 03 лип, 2018 22:14
Такую сумму гораздо дешевле снять с кредитки, например в Альфа-банке с Эко-Максимум снятие кредитных без комиссии, комиссия 5,67 % в месяц
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