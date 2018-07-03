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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 538539540541>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 610
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
179
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 610
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 23:57

Re: ОТП БАНК

  korovas2 написав:Просим шановного потерпілого

Він щасливчик, а не потерпілий.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 00:50

Re: ОТП БАНК

та ні...) щасливчиком був би як би вчасно закрив рахунки і вийшов з банки )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:00

  -VICTOR- написав:та ні...) щасливчиком був би як би вчасно закрив рахунки і вийшов з банки )


это ничего бы не помогло.
банк бы через суд тогда б возмещал.
счет никогда нигде не закрывается. счет переходит в спящий.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:15

Re: ОТП БАНК

  IMPRINTER написав:банк бы через суд тогда б возмещал

Зависит от суммы. Могут и списать в убытки банка, суд для банка не бесплатен.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:11

  -VICTOR- написав:та ні...) щасливчиком був би як би вчасно закрив рахунки і вийшов з банки )

а бо його накрив фін мон , та виставив за двері :D
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 07:58

Re: ОТП БАНК

5% все?)
makor06
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:26

Вообщем ситуация такая. Нужна сумма около 10 000 грн на срок 1 год. Во всех компаниях по типа манивео, сслоан, алекс кредит и тому подобное дают без проблем. НО! Сумма маленькая. До 5 000 закрытыми глазами тот же манивео готов дать но на 30 месяцев.
Посмотрел что как вариант можно взять в ОТР Банке. Работа официал, пару лет уже. В принципе все типтом. На сайте ОТР Банка калькулятор выдает ежемесячный платеж при сумме 10к - около 1100 грн. Кто брал что подскажет-посоветует? Буду признателен за советы заранее!
QiX
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 17:40

Re: ОТП БАНК

Будьте обережні, ОТП Банк запровадив ганебну практику відкриття власникам дебетових карт кредитної лінії без їхньої згоди. Найгірше те, отриманні смс-повідомленя з доступним залишком по дебетовій карті є неправдими, залишок включає розмір кредитної лінії встановленої Банком з власної ініціативи і на власний розсуд.
Продавцу нужен язык, покупателю - глаза
lebon
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:14

  QiX написав:Вообщем ситуация такая. Нужна сумма около 10 000 грн на срок 1 год. Во всех компаниях по типа манивео, сслоан, алекс кредит и тому подобное дают без проблем. НО! Сумма маленькая. До 5 000 закрытыми глазами тот же манивео готов дать но на 30 месяцев.
Посмотрел что как вариант можно взять в ОТР Банке. Работа официал, пару лет уже. В принципе все типтом. На сайте ОТР Банка калькулятор выдает ежемесячный платеж при сумме 10к - около 1100 грн. Кто брал что подскажет-посоветует? Буду признателен за советы заранее!

Такую сумму гораздо дешевле снять с кредитки, например в Альфа-банке с Эко-Максимум снятие кредитных без комиссии, комиссия 5,67 % в месяц
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 00:07

  lebon написав:Будьте обережні, ОТП Банк запровадив ганебну практику відкриття власникам дебетових карт кредитної лінії без їхньої згоди. Найгірше те, отриманні смс-повідомленя з доступним залишком по дебетовій карті є неправдими, залишок включає розмір кредитної лінії встановленої Банком з власної ініціативи і на власний розсуд.

Какой тип дебетной карты? ЗП карта? Карта к пакету предпринимателя? Какой-то конкретны пакет?
Нужны детали.
Вопрос интересен, потому что многие коллеги тут обслуживаются и предупредить их было бы неплохо.
curiousobro
 
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