Просто перевірте доступний залишок, також кредитну лінію можна виявити через OTP Smart. Я виявив взагалі випадково і мало не зняв "лишні" кошти (періодично отримую на карту дохід), тому попереджаю інших.
На гарячій лінії мене повідомили, що я отримував смс і оскільки явно не відмовився, то кредит мені видали. Зміст повідомлення, точніше лінк на сайт Банку містить наступне:
"ОТП Банк цінує співпрацю з Вами та повідомляє, що як активному користувачу платіжної картки Вам був погоджений кредитний ліміт для здійснення безготівкових розрахунків та інших операцій. Розмір кредитного ліміту індивідуальний та вказаний в надісланому особистому повідомленні!
Кредитний ліміт буде встановлений до кінця тижня, про що ви будете проінформовані шляхом смс-повідомлення.
Додатково зазначаємо, якщо Ви бажаєте збільшити розмір кредитного ліміту, необхідно звернутись до відділення або до Інформаційного центру Банку."
Карта в мене дебетна фізичної особи, але не Tickets, а Global. Але хто конкретно в зоні ризику не зрозуміло, як і критерії "активної" карти.