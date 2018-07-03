curiousobro написав:Какой тип дебетной карты? ЗП карта? Карта к пакету предпринимателя? Какой-то конкретны пакет? Нужны детали. Вопрос интересен, потому что многие коллеги тут обслуживаются и предупредить их было бы неплохо.
Просто перевірте доступний залишок, також кредитну лінію можна виявити через OTP Smart. Я виявив взагалі випадково і мало не зняв "лишні" кошти (періодично отримую на карту дохід), тому попереджаю інших. На гарячій лінії мене повідомили, що я отримував смс і оскільки явно не відмовився, то кредит мені видали. Зміст повідомлення, точніше лінк на сайт Банку містить наступне:
"ОТП Банк цінує співпрацю з Вами та повідомляє, що як активному користувачу платіжної картки Вам був погоджений кредитний ліміт для здійснення безготівкових розрахунків та інших операцій. Розмір кредитного ліміту індивідуальний та вказаний в надісланому особистому повідомленні! Кредитний ліміт буде встановлений до кінця тижня, про що ви будете проінформовані шляхом смс-повідомлення. Додатково зазначаємо, якщо Ви бажаєте збільшити розмір кредитного ліміту, необхідно звернутись до відділення або до Інформаційного центру Банку."