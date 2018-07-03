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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 538539540541

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 610
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
179
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 610
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 00:44

  curiousobro написав:Какой тип дебетной карты? ЗП карта? Карта к пакету предпринимателя? Какой-то конкретны пакет?
Нужны детали. Вопрос интересен, потому что многие коллеги тут обслуживаются и предупредить их было бы неплохо.


Просто перевірте доступний залишок, також кредитну лінію можна виявити через OTP Smart. Я виявив взагалі випадково і мало не зняв "лишні" кошти (періодично отримую на карту дохід), тому попереджаю інших.
На гарячій лінії мене повідомили, що я отримував смс і оскільки явно не відмовився, то кредит мені видали. Зміст повідомлення, точніше лінк на сайт Банку містить наступне:

"ОТП Банк цінує співпрацю з Вами та повідомляє, що як активному користувачу платіжної картки Вам був погоджений кредитний ліміт для здійснення безготівкових розрахунків та інших операцій. Розмір кредитного ліміту індивідуальний та вказаний в надісланому особистому повідомленні!
Кредитний ліміт буде встановлений до кінця тижня, про що ви будете проінформовані шляхом смс-повідомлення.
Додатково зазначаємо, якщо Ви бажаєте збільшити розмір кредитного ліміту, необхідно звернутись до відділення або до Інформаційного центру Банку."

https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... edit-line/

Карта в мене дебетна фізичної особи, але не Tickets, а Global. Але хто конкретно в зоні ризику не зрозуміло, як і критерії "активної" карти.
Продавцу нужен язык, покупателю - глаза
lebon
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 05:47

Re: ОТП БАНК

Мне приходила смс, причем дважды - о том что лимит согласован и будет доступен в течении недели, а потом о том что он установлен.
makor06
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:53

Re: ОТП БАНК

Мне бы ваше счастье [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:32

Не бачу жодних підстав для радості, особливо у випадку, коли клієнт банківського кредитування не потребує, проте ризикує втратити фінансово, помилково використавши кошти на поточному рахунку/дебетовій картці.
Продавцу нужен язык, покупателю - глаза
lebon
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