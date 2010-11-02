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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:01
buchak78 написав:curiousobro
Долги были уплачены и счета были закрыты, о чем было написано соответствующее заявление. Пакет документов собран, планирую обратиться в суд.
Ну извините в таком случае.
Но сначала нужно выиграть суд, который скажет, что все было так как вы тут написали.
А потом подключать журналюг, если банк реально творит х...ю и об этом стоит сказать добросовестным заёмщикам.
Я не оправдываю банк, но дьявол всегда в деталях. А по деталям суд должен рассудить - вправе ли вы предъявлять банку то, что вы собираетесь обнародовать.
А то ведь банк и на журналиста может подать в суд. За клевету.
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curiousobro
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:50
жизнь коротка
есть более интересное суда
и наверно не все так однозначно с кредитом
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:58
Ratatui написав:
И обязательно мокрая печать!
Очевидно же.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 09 лип, 2018 13:00
Справка о закрытие есть?
Есть. С мокрой печатью ПАО "ОТП-Банк, Украина".
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buchak78
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Додано: Пон 09 лип, 2018 13:57
buchak78 написав:
Справка о закрытие есть?
Есть. С мокрой печатью ПАО "ОТП-Банк, Украина".
Сенс судитися залежить від ціни питання.
Слід порауквати витрати на першу інстанцію, апеляцію і касацію.
Ну і виконавча любить стимуляцію до виконання рішення.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 11:32
А кто в курсе когда цыган понизил ставку по Доступным деньгам до 9%, а то как-то втихаря и на сайте нигде инфы не вижу?
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