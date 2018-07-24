|
|
|
ОТП БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:01
buchak78 написав:curiousobro
Долги были уплачены и счета были закрыты, о чем было написано соответствующее заявление. Пакет документов собран, планирую обратиться в суд.
Ну извините в таком случае.
Но сначала нужно выиграть суд, который скажет, что все было так как вы тут написали.
А потом подключать журналюг, если банк реально творит х...ю и об этом стоит сказать добросовестным заёмщикам.
Я не оправдываю банк, но дьявол всегда в деталях. А по деталям суд должен рассудить - вправе ли вы предъявлять банку то, что вы собираетесь обнародовать.
А то ведь банк и на журналиста может подать в суд. За клевету.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1179
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:50
жизнь коротка
есть более интересное суда
и наверно не все так однозначно с кредитом
-
v57
-
-
- Повідомлень: 1785
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:58
Ratatui написав:
И обязательно мокрая печать!
Очевидно же.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13555
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1037 раз.
- Подякували: 1125 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 09 лип, 2018 13:00
Справка о закрытие есть?
Есть. С мокрой печатью ПАО "ОТП-Банк, Украина".
-
buchak78
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 05.07.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лип, 2018 13:57
buchak78 написав:
Справка о закрытие есть?
Есть. С мокрой печатью ПАО "ОТП-Банк, Украина".
Сенс судитися залежить від ціни питання.
Слід порауквати витрати на першу інстанцію, апеляцію і касацію.
Ну і виконавча любить стимуляцію до виконання рішення.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25223
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1288 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 11:32
А кто в курсе когда цыган понизил ставку по Доступным деньгам до 9%, а то как-то втихаря и на сайте нигде инфы не вижу?
-
Chicheva
-
-
- Повідомлень: 124
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:56
Chicheva написав:А кто в курсе когда цыган понизил ставку по Доступным деньгам до 9%, а то как-то втихаря и на сайте нигде инфы не вижу?
В июне. Про понижение не уведомляли никак.
-
korovas2
-
-
- Повідомлень: 301
- З нами з: 06.03.15
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лип, 2018 01:58
Рассрочка по карте
Есть карта tickets.ua
Оказывается на траты свыше 1000 грн начали предлагать рассрочку.
Ознакомился с тарифами и увидел комиссию за счет кредитных средств 4.9%. Оказывается этот процент снимется только если не погасишь платеж по рассрочке на дату уплаты мин платежа по карте.
Т.е. Это работает не как в привате, а нормально.
Если брать рассрочку на суммы кратные 3000, то процент 1.6% в месяц. Очень конкурентно.
-
renegade
-
-
- Повідомлень: 92
- З нами з: 22.08.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лип, 2018 06:33
Не конкурентно. Не интересно.
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2443
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5899
|1397279
|
Сер 25 лип, 2018 06:47
sens
|
|58405
|7463076
|
Сер 25 лип, 2018 06:12
cdj2
|
|295
|36558
|
|