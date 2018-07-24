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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 540541542543>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 613
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 613
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:01

  buchak78 написав:curiousobro
Долги были уплачены и счета были закрыты, о чем было написано соответствующее заявление. Пакет документов собран, планирую обратиться в суд.

Ну извините в таком случае.
Но сначала нужно выиграть суд, который скажет, что все было так как вы тут написали.
А потом подключать журналюг, если банк реально творит х...ю и об этом стоит сказать добросовестным заёмщикам.
Я не оправдываю банк, но дьявол всегда в деталях. А по деталям суд должен рассудить - вправе ли вы предъявлять банку то, что вы собираетесь обнародовать.

А то ведь банк и на журналиста может подать в суд. За клевету.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:50

жизнь коротка
есть более интересное суда
и наверно не все так однозначно с кредитом
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:15

  BBC написав:
  buchak78 написав:curiousobro
Долги были уплачены и счета были закрыты, о чем было написано соответствующее заявление. Пакет документов собран, планирую обратиться в суд.
Справка о закрытие есть? Если нет, то претензии ОТР законны.


И обязательно мокрая печать! :lol:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:58

Re: ОТП БАНК

  Ratatui написав:И обязательно мокрая печать! :lol:

Очевидно же.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:00

Re: ОТП БАНК

Справка о закрытие есть?

Есть. С мокрой печатью ПАО "ОТП-Банк, Украина".
buchak78
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:57

  buchak78 написав:
Справка о закрытие есть?

Есть. С мокрой печатью ПАО "ОТП-Банк, Украина".

Сенс судитися залежить від ціни питання.
Слід порауквати витрати на першу інстанцію, апеляцію і касацію.
Ну і виконавча любить стимуляцію до виконання рішення. :(
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:32

Re: ОТП БАНК

А кто в курсе когда цыган понизил ставку по Доступным деньгам до 9%, а то как-то втихаря и на сайте нигде инфы не вижу?
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:56

Re: ОТП БАНК

Chicheva написав:А кто в курсе когда цыган понизил ставку по Доступным деньгам до 9%, а то как-то втихаря и на сайте нигде инфы не вижу?

В июне. Про понижение не уведомляли никак.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 01:58

Re: ОТП БАНК

Рассрочка по карте

Есть карта tickets.ua
Оказывается на траты свыше 1000 грн начали предлагать рассрочку.
Ознакомился с тарифами и увидел комиссию за счет кредитных средств 4.9%. Оказывается этот процент снимется только если не погасишь платеж по рассрочке на дату уплаты мин платежа по карте.
Т.е. Это работает не как в привате, а нормально.
Если брать рассрочку на суммы кратные 3000, то процент 1.6% в месяц. Очень конкурентно.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 06:33

Re: ОТП БАНК

Не конкурентно. Не интересно.
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