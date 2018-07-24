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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 540541542543

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 613
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 613
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 06:37

Re: ОТП БАНК

  renegade написав:Оказывается этот процент снимется только если не погасишь платеж по рассрочке на дату уплаты мин платежа по карте.

А как можно погасить платеж по рассрочке не погасив при этом всю задолженность по карте, а не ток ОМП? Эт шоли выходит, шо из-за рассрочки пропадает грейс +20дн?
Мне подходят условия по рассрочке у Альфы, хай ОТП щительнее думает :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:20

Re: ОТП БАНК

clientage написав:
  renegade написав:Оказывается этот процент снимется только если не погасишь платеж по рассрочке на дату уплаты мин платежа по карте.

А как можно погасить платеж по рассрочке не погасив при этом всю задолженность по карте, а не ток ОМП? Эт шоли выходит, шо из-за рассрочки пропадает грейс +20дн?
Мне подходят условия по рассрочке у Альфы, хай ОТП щительнее думает :wink:


Вот такие условия. Просто на дату внесения омп (или суммы для грейс периода) нужно внести еще сумму платежа по рассрочкам и спокойно оставаться в кредитном лимите.

Альфа вне конкуренции. Сравниваю с моно и приватом.
renegade
 
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