А как можно погасить платеж по рассрочке не погасив при этом всю задолженность по карте, а не ток ОМП? Эт шоли выходит, шо из-за рассрочки пропадает грейс +20дн?
Мне подходят условия по рассрочке у Альфы, хай ОТП щительнее думает
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Додано: Сер 25 лип, 2018 06:37
Re: ОТП БАНК
А как можно погасить платеж по рассрочке не погасив при этом всю задолженность по карте, а не ток ОМП? Эт шоли выходит, шо из-за рассрочки пропадает грейс +20дн?
Мне подходят условия по рассрочке у Альфы, хай ОТП щительнее думает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 25 лип, 2018 08:20
Re: ОТП БАНК
Вот такие условия. Просто на дату внесения омп (или суммы для грейс периода) нужно внести еще сумму платежа по рассрочкам и спокойно оставаться в кредитном лимите.
Альфа вне конкуренции. Сравниваю с моно и приватом.
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