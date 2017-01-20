Взагалі-то 2 роки
Ехх, були часи, коли р2р від айпея за 5 грн ціни не було ...
Все закінчилося 20.01.2017 р.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 вер, 2018 22:42
Додано: Суб 06 жов, 2018 11:45
+500грн чистыми на 4х-мес депо в 20К -- эт +9% годовых к тем акционным 12%
И в перделах АХции мона открыть не более 2х таких депо
...и ток за новые гроши!
ПС. А деваха на дырку от бублика шоли намекает?! Ох уж эти реХламисты
... делайте хоть что-нибудь!
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