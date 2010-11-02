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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 вер, 2018 22:42
clientage написав: greenozon написав:
Акция
так этой акции аккурат 31 дек будет 1 год
Взагалі-то 2 роки
Ехх, були часи, коли р2р від айпея за 5 грн ціни не було ...
Все закінчилося 20.01.2017 р.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 11:45
https://www.otpbank.com.ua/landing-page/promo-deposit/
+500грн чистыми на 4х-мес депо в 20К -- эт +9% годовых к тем акционным 12%
И в перделах АХции мона открыть не более 2х таких депо
...и ток за новые гроши!
ПС. А деваха на дырку от бублика шоли намекает?! Ох уж эти реХламисты
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 06 жов, 2018 12:19
clientage написав:https://www.otpbank.com.ua/landing-page/promo-deposit/
+500грн чистыми на 4х-мес депо в 20К -- эт +9% годовых к тем акционным 12%
И в перделах АХции мона открыть не более 2х таких депо
...и ток за новые гроши!
ПС. А деваха на дырку от бублика шоли намекает?! Ох уж эти реХламисты
Там ещё на протяжении действия депозита нужно тратить с карты отп 1к
Бесплатных карт в отп нет
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curiousobro
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Додано: Суб 06 жов, 2018 12:23
curiousobro написав:
Бесплатных карт в отп нет
Да откройте ко-бренд ОТП-Водафон, 1й год абонки нет
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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