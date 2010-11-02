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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 544545546547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 613
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 613
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 22:42

  clientage написав:
  greenozon написав:Акция

так этой акции аккурат 31 дек будет 1 год :)


Взагалі-то 2 роки :)
Ехх, були часи, коли р2р від айпея за 5 грн ціни не було ... :twisted:
Все закінчилося 20.01.2017 р. :mrgreen:
Nighthawk
 
Повідомлень: 1043
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Подякував: 85 раз.
Подякували: 378 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 11:45

Зображення

https://www.otpbank.com.ua/landing-page/promo-deposit/

+500грн чистыми на 4х-мес депо в 20К -- эт +9% годовых к тем акционным 12%
И в перделах АХции мона открыть не более 2х таких депо
...и ток за новые гроши!

ПС. А деваха на дырку от бублика шоли намекает?! Ох уж эти реХламисты :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:19

  clientage написав:Зображення

https://www.otpbank.com.ua/landing-page/promo-deposit/

+500грн чистыми на 4х-мес депо в 20К -- эт +9% годовых к тем акционным 12%
И в перделах АХции мона открыть не более 2х таких депо
...и ток за новые гроши!

ПС. А деваха на дырку от бублика шоли намекает?! Ох уж эти реХламисты :lol: :lol:

Там ещё на протяжении действия депозита нужно тратить с карты отп 1к
Бесплатных карт в отп нет
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:23

Re: ОТП БАНК

  curiousobro написав:Бесплатных карт в отп нет

Да откройте ко-бренд ОТП-Водафон, 1й год абонки нет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 25882
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2073 раз.
Подякували: 2916 раз.
 
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  #<1 ... 544545546547
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