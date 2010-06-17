2.1.1.3. У разі невиконання учасниками умов Акції щодо безготівкових розрахунків, визначених пунктом 2.1.1.2 Правил, Банк має право змінити процентну ставку за строковим банківським вкладом з 12,00 (дванадцять цілих 00 сотих)% річних до 9,00 (дев’ять цілих 00 сотих)% річних в кінці строку дії договору про строковий банківський вклад, при цьому нараховані проценти за строковим банківським вкладом, нараховані за ставкою 12 (дванадцять цілих 00 сотих)% річних перераховуються за процентною ставкою 9 (дев’ять цілих 00 сотих)% річних за весь строк дії строкового банківського вкладу.
2.3. Не відповідають умовам Акції такі операції: - операції, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «01» жовтня 2018 року та після «23» годин «59» хвилин «30» листопада 2018 року за Київським часом;
Не ясно, як тоді витрачати кожен місяць, якщо закінчується у листопаді. Можна було б подумати, що це операції відкриття депозитів, але вони у переліку з операціями по картках.
-операції, здійснені з використанням будь-яких інших платіжних карток, крім додаткових карток, емітованих АТ «ОТП БАНК», відкритих в період проведення Акції.
4.3. Протягом 5(п`яти) банківських днів від дати проведення визначення Переможців Акції, що зазначені в п.4.1. Правил, результати визначення Переможців Акції публікуються на веб-сайті Банку www.otpbank.ua.
5.8.1. Власником персональних даних Переможців Акції є Банк. 5.8.3. Розпорядником персональних даних Переможців Акції є Організатор.
klug написав:Не ясно, як тоді витрачати кожен місяць, якщо закінчується у листопаді. Можна було б подумати, що це операції відкриття депозитів, але вони у переліку з операціями по картках.
Анализ ваших аХционных трат производится каждый день на протяжении всего 4х-мес депо. Комисс заседает в комнате №206 Тратить нуна или по 1К/мес или зачтут разовую трату на 5К, ну хоть завтра. И кажись в течение 5дн начислят отот бонус. Т.е. тратим 5К и наблюдаем, не начислили, тогда тратим сл. 5К в др. ПОСе и т.д.
+500грн чистыми на 4х-мес депо в 20К -- эт +9% годовых к тем акционным 12% И в перделах АХции мона открыть не более 2х таких депо ...и ток за новые гроши!
ПС. А деваха на дырку от бублика шоли намекает?! Ох уж эти реХламисты
Эти 500грн чистоганом? Это хорошо Радует, что даже "европейцы" начали повышать ставки. Напрягает, что выдумывают слишком сложные квесты. Наверно с целью бортануть не очень внимательных. За такие бонусы можно было квесты полегче придумать. Лично меня такое предложение не заставит посетить банк
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?