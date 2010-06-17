RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 544545546547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 613
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 613
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 22:42

  clientage написав:
  greenozon написав:Акция

так этой акции аккурат 31 дек будет 1 год :)


Взагалі-то 2 роки :)
Ехх, були часи, коли р2р від айпея за 5 грн ціни не було ... :twisted:
Все закінчилося 20.01.2017 р. :mrgreen:
Nighthawk
 
Повідомлень: 1043
З нами з: 17.07.09
Подякував: 85 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 11:45

Зображення

https://www.otpbank.com.ua/landing-page/promo-deposit/

+500грн чистыми на 4х-мес депо в 20К -- эт +9% годовых к тем акционным 12%
И в перделах АХции мона открыть не более 2х таких депо
...и ток за новые гроши!

ПС. А деваха на дырку от бублика шоли намекает?! Ох уж эти реХламисты :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25885
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2073 раз.
Подякували: 2917 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:19

  clientage написав:Зображення

https://www.otpbank.com.ua/landing-page/promo-deposit/

+500грн чистыми на 4х-мес депо в 20К -- эт +9% годовых к тем акционным 12%
И в перделах АХции мона открыть не более 2х таких депо
...и ток за новые гроши!

ПС. А деваха на дырку от бублика шоли намекает?! Ох уж эти реХламисты :lol: :lol:

Там ещё на протяжении действия депозита нужно тратить с карты отп 1к
Бесплатных карт в отп нет
curiousobro
 
Повідомлень: 1292
З нами з: 21.07.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:23

Re: ОТП БАНК

  curiousobro написав:Бесплатных карт в отп нет

Да откройте ко-бренд ОТП-Водафон, 1й год абонки нет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25885
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2073 раз.
Подякували: 2917 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 14:12

Там є ще цікаві моменти:
2.1.1.3. У разі невиконання учасниками умов Акції щодо безготівкових розрахунків, визначених пунктом 2.1.1.2 Правил, Банк має право змінити процентну ставку за строковим банківським вкладом з 12,00 (дванадцять цілих 00 сотих)% річних до 9,00 (дев’ять цілих 00 сотих)% річних в кінці строку дії договору про строковий банківський вклад, при цьому нараховані проценти за строковим банківським вкладом, нараховані за ставкою 12 (дванадцять цілих 00 сотих)% річних перераховуються за процентною ставкою 9 (дев’ять цілих 00 сотих)% річних за весь строк дії строкового банківського вкладу.


2.3. Не відповідають умовам Акції такі операції:
- операції, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «01» жовтня 2018 року та після «23» годин «59» хвилин «30» листопада 2018 року за Київським часом;

Не ясно, як тоді витрачати кожен місяць, якщо закінчується у листопаді. Можна було б подумати, що це операції відкриття депозитів, але вони у переліку з операціями по картках.

-операції, здійснені з використанням будь-яких інших платіжних карток, крім додаткових карток, емітованих АТ «ОТП БАНК», відкритих в період проведення Акції.


4.3. Протягом 5(п`яти) банківських днів від дати проведення визначення Переможців
Акції, що зазначені в п.4.1. Правил, результати визначення Переможців Акції публікуються на веб-сайті Банку www.otpbank.ua.


5.8.1. Власником персональних даних Переможців Акції є Банк.
5.8.3. Розпорядником персональних даних Переможців Акції є Організатор.


А під депо картку не дають?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2378
З нами з: 18.08.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 14:20

Re: ОТП БАНК

  klug написав:Не ясно, як тоді витрачати кожен місяць, якщо закінчується у листопаді. Можна було б подумати, що це операції відкриття депозитів, але вони у переліку з операціями по картках.

Анализ ваших аХционных трат производится каждый день на протяжении всего 4х-мес депо. Комисс заседает в комнате №206 :)
Тратить нуна или по 1К/мес или зачтут разовую трату на 5К, ну хоть завтра. И кажись в течение 5дн начислят отот бонус. Т.е. тратим 5К и наблюдаем, не начислили, тогда тратим сл. 5К в др. ПОСе и т.д. :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25885
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2073 раз.
Подякували: 2917 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 14:20

  clientage написав:Зображення

https://www.otpbank.com.ua/landing-page/promo-deposit/

+500грн чистыми на 4х-мес депо в 20К -- эт +9% годовых к тем акционным 12%
И в перделах АХции мона открыть не более 2х таких депо
...и ток за новые гроши!

ПС. А деваха на дырку от бублика шоли намекает?! Ох уж эти реХламисты :lol: :lol:

Эти 500грн чистоганом? Это хорошо
Радует, что даже "европейцы" начали повышать ставки.
Напрягает, что выдумывают слишком сложные квесты. Наверно с целью бортануть не очень внимательных. За такие бонусы можно было квесты полегче придумать.
Лично меня такое предложение не заставит посетить банк
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6329
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4240 раз.
Подякували: 1460 раз.
 
Профіль
2
1
3
  #<1 ... 544545546547
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, Sanio, slasva, solomia, Кочевник і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Місто Банк 1 ... 28, 29, 30
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
295 80880
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 жов, 2018 14:30
la9
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3186, 3187, 3188
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31879 3967204
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 жов, 2018 13:22
jay2004
Банк Глобус 1 ... 401, 402, 403
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4020 554009
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 жов, 2018 12:35
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.