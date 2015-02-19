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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 545546547548

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 613
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 613
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 19:19

Може і не буде зменшена ...для цигана 3 прОцента не жаль.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 19:20

Кто то уже пользовался их онлайн формой заказа валюты $$$$ ?
Работает аналогично приватовской ?
https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... r_cashout/
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 20:06

  Ukrainian написав:Кто то уже пользовался их онлайн формой заказа валюты $$$$ ?
Работает аналогично приватовской ?
https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... r_cashout/

Я просто звонил за 2 дня в свое отделение и оставлял заявку. Всегда все было ок
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 20:18

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greenozon
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Подякував: 172 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 20:29

Насколько я понимаю, не будет и 500грн бонуса, и ещё ставку вдобавок снизят?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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