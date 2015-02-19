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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 жов, 2018 19:19
Може і не буде зменшена ...для цигана 3 прОцента не жаль.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 06 жов, 2018 19:20
Кто то уже пользовался их онлайн формой заказа валюты $$$$ ?
Работает аналогично приватовской ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 06 жов, 2018 20:06
Я просто звонил за 2 дня в свое отделение и оставлял заявку. Всегда все было ок
Додано: Суб 06 жов, 2018 20:18
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 06 жов, 2018 20:29
Насколько я понимаю, не будет и 500грн бонуса, и ещё ставку вдобавок снизят?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Суб 06 жов, 2018 21:24
Угуу, считай гроши просто на Доступных полежали 4 мес
... делайте хоть что-нибудь!
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