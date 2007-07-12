ОТП БАНК
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 жов, 2018 19:19
Може і не буде зменшена ...для цигана 3 прОцента не жаль.
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25623
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1309 раз.
Профіль
Додано: Суб 06 жов, 2018 19:20
Кто то уже пользовался их онлайн формой заказа валюты $$$$ ?
Работает аналогично приватовской ?
https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... r_cashout/
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Повідомлень: 7172
З нами з: 18.06.08
Подякував: 6 раз.
Подякували: 512 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 06 жов, 2018 20:06
Я просто звонил за 2 дня в свое отделение и оставлял заявку. Всегда все было ок
curiousobro
Повідомлень: 1297
З нами з: 21.07.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 144 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 06 жов, 2018 20:18
greenozon
Повідомлень: 3099
З нами з: 01.06.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 126 раз.
Профіль
Додано: Суб 06 жов, 2018 20:29
Насколько я понимаю, не будет и 500грн бонуса, и ещё ставку вдобавок снизят?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
Повідомлень: 6333
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4242 раз.
Подякували: 1460 раз.
Профіль
2
1
3
Додано: Суб 06 жов, 2018 21:24
Вкладчик1234 написав:
Насколько я понимаю, не будет и 500грн бонуса, и ещё ставку вдобавок снизят?
Угуу, считай гроши просто на Доступных полежали 4 мес
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 25898
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2073 раз.
Подякували: 2918 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 08 жов, 2018 00:42
clientage написав: curiousobro написав:
Бесплатных карт в отп нет
Да откройте ко-бренд ОТП-Водафон, 1й год абонки нет
Може краще "
Мані на кармані легка
" чи її складніше отримати?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 2382
З нами з: 18.08.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 324 раз.
Профіль
Додано: Пон 08 жов, 2018 08:38
klug мани - это чисто кредитная карта. без лимита ее не открывают. ватафон - можно открыть нулевкой.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
2
Повідомлень: 35185
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5576 раз.
Профіль
9
3
2
Додано: Пон 08 жов, 2018 08:43
IMPRINTER написав: klug
мани - это чисто кредитная карта. без лимита ее не открывают.
ватафон - можно открыть нулевкой.
Но на сколько смотрю, нeт у них карт с бeсплатным снятием. Как в таком случае пртом снять свой депозит без комиссий?
slasva
Повідомлень: 496
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 51 раз.
Профіль
Додано: Пон 08 жов, 2018 08:58
slasva написав: IMPRINTER написав: klug
мани - это чисто кредитная карта. без лимита ее не открывают.
ватафон - можно открыть нулевкой.
Но на сколько смотрю, нeт у них карт с бeсплатным снятием. Как в таком случае пртом снять свой депозит без комиссий?
У них как занесли так и снимаете, т.е. занесли 20К налом вот нашару налом эти 20К+%% и снимите
А зашло по б/н, то вот как по б/н вывести и думайте
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 25898
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2073 раз.
Подякували: 2918 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
31895
3969157
61982
7798686
Пон 08 жов, 2018 07:40 cdj2
363
114036