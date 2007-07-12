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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 жов, 2018 09:25
clientage написав: slasva написав: IMPRINTER написав:klug
мани - это чисто кредитная карта. без лимита ее не открывают.
ватафон - можно открыть нулевкой.
Но на сколько смотрю, нeт у них карт с бeсплатным снятием. Как в таком случае пртом снять свой депозит без комиссий?
У них как занесли так и снимаете, т.е. занесли 20К налом вот нашару налом эти 20К+%% и снимите
А зашло по б/н, то вот как по б/н вывести и думайте
виртуальный баланс на карты не идет, только 2620
Одна бджола мало меду наносить...
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Додано: Пон 08 жов, 2018 09:27
Banki написав: clientage написав: slasva написав:
Но на сколько смотрю, нeт у них карт с бeсплатным снятием. Как в таком случае пртом снять свой депозит без комиссий?
У них как занесли так и снимаете, т.е. занесли 20К налом вот нашару налом эти 20К+%% и снимите
А зашло по б/н, то вот как по б/н вывести и думайте
виртуальный баланс на карты не идет, только 2620
А это как, не понял?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 08 жов, 2018 09:28
clientage написав: Вкладчик1234 написав:
Насколько я понимаю, не будет и 500грн бонуса, и ещё ставку вдобавок снизят?
Угуу, считай гроши просто на Доступных полежали 4 мес
Ну по условиям как бы токо -3%.
Выглядит как для 20К
≈ 18% при не использовании карты и
≈ 19.6% - 20.3 %(с учетом 2%-1% потерь на тех 4К) при использовании.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 09:36
clientage
у цыгана есть понятие "втртуальный баланс счета" - т.е. сумма которую можно снять бесплатно налом в кассе. Вычисляется по какой то формуле - зависимости скока на этот счет поступало ми уходило нала.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 09:45
IMPRINTER написав:clientage
у цыгана есть понятие "втртуальный баланс счета" - т.е. сумма которую можно снять бесплатно налом в кассе. Вычисляется по какой то формуле - зависимости скока на этот счет поступало ми уходило нала.
+
п.с. и такая схема работает только по 2620 во всех его проявлениях, а вот с карты (если это не з/п) в любом случаи будет снятие с комисом
Одна бджола мало меду наносить...
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Додано: Пон 08 жов, 2018 09:47
IMPRINTER написав:clientage
у цыгана есть понятие "втртуальный баланс счета" - т.е. сумма которую можно снять бесплатно налом в кассе. Вычисляется по какой то формуле - зависимости скока на этот счет поступало ми уходило нала.
Ага, это так называется..
Но в этот баланс не идет нальное(касса, кеш-ин) пополнение карты?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 08 жов, 2018 09:50
clientage
см. пост выше. тока по 2620 )
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