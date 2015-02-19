Додано: Пон 08 жов, 2018 09:36

clientage



у цыгана есть понятие "втртуальный баланс счета" - т.е. сумма которую можно снять бесплатно налом в кассе. Вычисляется по какой то формуле - зависимости скока на этот счет поступало ми уходило нала.

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