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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 546547548549

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 613
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 613
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 09:25

  clientage написав:
  slasva написав:
  IMPRINTER написав:klug

мани - это чисто кредитная карта. без лимита ее не открывают.
ватафон - можно открыть нулевкой.

Но на сколько смотрю, нeт у них карт с бeсплатным снятием. Как в таком случае пртом снять свой депозит без комиссий?

У них как занесли так и снимаете, т.е. занесли 20К налом вот нашару налом эти 20К+%% и снимите
А зашло по б/н, то вот как по б/н вывести и думайте :wink: :wink:

виртуальный баланс на карты не идет, только 2620
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 09:27

  Banki написав:
  clientage написав:
  slasva написав:Но на сколько смотрю, нeт у них карт с бeсплатным снятием. Как в таком случае пртом снять свой депозит без комиссий?

У них как занесли так и снимаете, т.е. занесли 20К налом вот нашару налом эти 20К+%% и снимите
А зашло по б/н, то вот как по б/н вывести и думайте :wink: :wink:

виртуальный баланс на карты не идет, только 2620

А это как, не понял?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 09:28

  clientage написав:
  Вкладчик1234 написав:Насколько я понимаю, не будет и 500грн бонуса, и ещё ставку вдобавок снизят?

Угуу, считай гроши просто на Доступных полежали 4 мес


Ну по условиям как бы токо -3%.
Выглядит как для 20К
≈ 18% при не использовании карты и
≈ 19.6% - 20.3 %(с учетом 2%-1% потерь на тех 4К) при использовании.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 09:36

clientage

у цыгана есть понятие "втртуальный баланс счета" - т.е. сумма которую можно снять бесплатно налом в кассе. Вычисляется по какой то формуле - зависимости скока на этот счет поступало ми уходило нала.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 09:45

  IMPRINTER написав:clientage

у цыгана есть понятие "втртуальный баланс счета" - т.е. сумма которую можно снять бесплатно налом в кассе. Вычисляется по какой то формуле - зависимости скока на этот счет поступало ми уходило нала.

+
п.с. и такая схема работает только по 2620 во всех его проявлениях, а вот с карты (если это не з/п) в любом случаи будет снятие с комисом :wink:
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 09:47

  IMPRINTER написав:clientage

у цыгана есть понятие "втртуальный баланс счета" - т.е. сумма которую можно снять бесплатно налом в кассе. Вычисляется по какой то формуле - зависимости скока на этот счет поступало ми уходило нала.

Ага, это так называется..
Но в этот баланс не идет нальное(касса, кеш-ин) пополнение карты?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 09:50

clientage

см. пост выше. тока по 2620 )
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:58

Re: ОТП БАНК

  Aps написав:≈ 19.6% - 20.3 %(с учетом 2%-1% потерь на тех 4К) при использовании.


Про які втрати мова?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:26

  V2 написав:
  Aps написав:≈ 19.6% - 20.3 %(с учетом 2%-1% потерь на тех 4К) при использовании.


Про які втрати мова?


Неполученная прибыль.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 18:43

Я таки разместился :)
09.10.18 Розміщення строкового вкладу згідно договору №.. UAH -20000,00
11.10.18 Виплата грошового подарунку.. UAH 500,00
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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