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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 547548549550

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 613
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 613
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:20

Re: ОТП БАНК

Дык а что таки с картами?... есть возможность выпустить хотя бы условно бесплатную что бы делать эти 1к трат?
maxim2014
 
Повідомлень: 1317
З нами з: 19.09.14
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  #<1 ... 547548549550
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