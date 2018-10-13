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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 жов, 2018 21:20
Дык а что таки с картами?... есть возможность выпустить хотя бы условно бесплатную что бы делать эти 1к трат?
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maxim2014
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