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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 жов, 2018 21:20
Re: ОТП БАНК
Дык а что таки с картами?... есть возможность выпустить хотя бы условно бесплатную что бы делать эти 1к трат?
Додано: Пон 15 жов, 2018 06:14
Можно если есть симка МТС
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 15 жов, 2018 09:28
не обязательно ее иметь - можно сказать отфонарный номер начинающийся на 050/066/099/095
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