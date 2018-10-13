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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 547548549550

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 613
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 613
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:20

Re: ОТП БАНК

Дык а что таки с картами?... есть возможность выпустить хотя бы условно бесплатную что бы делать эти 1к трат?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 06:14

  maxim2014 написав:Дык а что таки с картами?... есть возможность выпустить хотя бы условно бесплатную что бы делать эти 1к трат?

Можно если есть симка МТС
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 09:28

  BBC написав:
  maxim2014 написав:Дык а что таки с картами?... есть возможность выпустить хотя бы условно бесплатную что бы делать эти 1к трат?

Можно если есть симка МТС


не обязательно ее иметь - можно сказать отфонарный номер начинающийся на 050/066/099/095
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:07

Re: ОТП БАНК

IMPRINTER написав:
  BBC написав:
  maxim2014 написав:Дык а что таки с картами?... есть возможность выпустить хотя бы условно бесплатную что бы делать эти 1к трат?

Можно если есть симка МТС


не обязательно ее иметь - можно сказать отфонарный номер начинающийся на 050/066/099/095

А подтверждений через смс никаких слать не будут?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:30

maxim2014

нет.
речь тут идет исключительно о номере на который типа будут падать бонусы от программы лояльности подключенной к карте ... это не обязательно ваш финансовый номер.
можете указать любой номер мтс - знакомого или отфонарный.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 14:17

для нового клиента этого банка - 30 минут будет достаточно для открытия депозита и картсчёта?

и если будет два акционных депо достаточно будет потратить с карты один раз 5000 грн?

какую карту порекомендуете (кроме водафона и кредиток)?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 14:31

uaprofi

попробуйте открыть Юплату - там полностью все бесплатно даже смс.
потом нам расскажите о впечатлениях )

https://uplata.ua/
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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