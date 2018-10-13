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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 жов, 2018 21:20
Re: ОТП БАНК
Дык а что таки с картами?... есть возможность выпустить хотя бы условно бесплатную что бы делать эти 1к трат?
Додано: Пон 15 жов, 2018 06:14
Можно если есть симка МТС
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 15 жов, 2018 09:28
не обязательно ее иметь - можно сказать отфонарный номер начинающийся на 050/066/099/095
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Додано: Пон 15 жов, 2018 12:07
Re: ОТП БАНК
А подтверждений через смс никаких слать не будут?
Додано: Пон 15 жов, 2018 13:30
maxim2014
нет.
речь тут идет исключительно о номере на который типа будут падать бонусы от программы лояльности подключенной к карте ... это не обязательно ваш финансовый номер.
можете указать любой номер мтс - знакомого или отфонарный.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 14:17
для нового клиента этого банка - 30 минут будет достаточно для открытия депозита и картсчёта?
и если будет два акционных депо достаточно будет потратить с карты один раз 5000 грн?
какую карту порекомендуете (кроме водафона и кредиток)?
...
Додано: Пон 15 жов, 2018 14:31
uaprofi
попробуйте открыть Юплату - там полностью все бесплатно даже смс.
потом нам расскажите о впечатлениях )
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Додано: Пон 15 жов, 2018 18:04
Почему-то этой карты нет на сайте отп, хотя он должен ее выпускать и обслуживать
Может ее только в Одессе и можно получить?
Додано: Пон 15 жов, 2018 18:20
Bosstone
кал говорит заказать можно на любое отделение.
на сайте нет типа проект ко-бренд.
лично я не заказывал - тока узнавал.
это не припейд-карта - полноценная банковская.
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