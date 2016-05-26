ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 жов, 2018 21:20
Дык а что таки с картами?... есть возможность выпустить хотя бы условно бесплатную что бы делать эти 1к трат?
maxim2014
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Додано: Пон 15 жов, 2018 06:14
maxim2014 написав:
Дык а что таки с картами?... есть возможность выпустить хотя бы условно бесплатную что бы делать эти 1к трат?
Можно если есть симка МТС
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Пон 15 жов, 2018 09:28
BBC написав: maxim2014 написав:
Дык а что таки с картами?... есть возможность выпустить хотя бы условно бесплатную что бы делать эти 1к трат?
Можно если есть симка МТС
не обязательно ее иметь - можно сказать отфонарный номер начинающийся на 050/066/099/095
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Додано: Пон 15 жов, 2018 12:07
IMPRINTER написав: BBC написав: maxim2014 написав:
Дык а что таки с картами?... есть возможность выпустить хотя бы условно бесплатную что бы делать эти 1к трат?
Можно если есть симка МТС
не обязательно ее иметь - можно сказать отфонарный номер начинающийся на 050/066/099/095
А подтверждений через смс никаких слать не будут?
maxim2014
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:30
maxim2014 нет. речь тут идет исключительно о номере на который типа будут падать бонусы от программы лояльности подключенной к карте ... это не обязательно ваш финансовый номер. можете указать любой номер мтс - знакомого или отфонарный.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 14:17
для нового клиента этого банка - 30 минут будет достаточно для открытия депозита и картсчёта?
и если будет два акционных депо достаточно будет потратить с карты один раз 5000 грн? какую карту порекомендуете (кроме водафона и кредиток)?
...
uaprofi
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Додано: Пон 15 жов, 2018 14:31
uaprofi
попробуйте открыть Юплату - там полностью все бесплатно даже смс.
потом нам расскажите о впечатлениях )
https://uplata.ua/
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IMPRINTER
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Додано: Пон 15 жов, 2018 18:04
IMPRINTER написав: uaprofi
попробуйте открыть Юплату - там полностью все бесплатно даже смс.
потом нам расскажите о впечатлениях )
https://uplata.ua/
Почему-то этой карты нет на сайте отп, хотя он должен ее выпускать и обслуживать
https://finclub.net/banks/otp-bank-vyst ... ta-ua.html
Может ее только в Одессе и можно получить?
https://uplata.ua/karta-uplata
Bosstone
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Додано: Пон 15 жов, 2018 18:20
Bosstone кал говорит заказать можно на любое отделение. на сайте нет типа проект ко-бренд. лично я не заказывал - тока узнавал. это не припейд-карта - полноценная банковская.
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IMPRINTER
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Додано: Сер 17 жов, 2018 01:01
IMPRINTER написав: uaprofi
попробуйте открыть Юплату - там полностью все бесплатно даже смс.
потом нам расскажите о впечатлениях )
https://uplata.ua/
Спасибо за информацию о сервисе
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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