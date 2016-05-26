Додано: Пон 15 жов, 2018 13:30

maxim2014



нет.

речь тут идет исключительно о номере на который типа будут падать бонусы от программы лояльности подключенной к карте ... это не обязательно ваш финансовый номер.

можете указать любой номер мтс - знакомого или отфонарный.

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