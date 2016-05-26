Я заказывал. Доставка только в пределах Одессы.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 жов, 2018 10:09
Я заказывал. Доставка только в пределах Одессы.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 17 жов, 2018 10:40
Фантом
странно мне курица сказала на любое отделение ...
ну в общем как всегда ... если не знает отввет на вопрос - несет отсебячину ...
так ее доставляют курьером или как? или на отделение?
это все таки полноценная банковская карта или припейд?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Зараз переглядають цей форум: бульбик, kostya77, lubopytnaya, Sain_повернувся, sola, tano, V2, Квесторе_поверніться, Вкладчик1234 і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|