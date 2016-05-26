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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 548549550551

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 613
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 613
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:09

  IMPRINTER написав:Bosstone

кал говорит заказать можно на любое отделение.
на сайте нет типа проект ко-бренд.
лично я не заказывал - тока узнавал.
это не припейд-карта - полноценная банковская.


Я заказывал. Доставка только в пределах Одессы.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:40

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странно мне курица сказала на любое отделение ...
ну в общем как всегда ... если не знает отввет на вопрос - несет отсебячину ...

так ее доставляют курьером или как? или на отделение?
это все таки полноценная банковская карта или припейд?
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IMPRINTER
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