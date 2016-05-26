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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 549550551552

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 613
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 613
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:25

Banki

свинота ленится ... тяжелые часы щас у всех настали.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:29

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не уточнял про именную. Сказали на сайте есть кнопка "Заказать карту", туда скан докуметов нужно отправить.
demichh
 
Повідомлень: 1814
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Подякував: 106 раз.
Подякували: 86 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:32

  demichh написав:не уточнял про именную. Сказали на сайте есть кнопка "Заказать карту", туда скан докуметов нужно отправить.


ну если карта не припейд то независимо они именная или безымянная все равно они должны получить документы - это понятно
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IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35245
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5584 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 549550551552
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