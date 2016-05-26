Banki
свинота ленится ... тяжелые часы щас у всех настали.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:25
Banki
свинота ленится ... тяжелые часы щас у всех настали.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:29
IMPRINTER
не уточнял про именную. Сказали на сайте есть кнопка "Заказать карту", туда скан докуметов нужно отправить.
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:32
ну если карта не припейд то независимо они именная или безымянная все равно они должны получить документы - это понятно
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