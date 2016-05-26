пробовали но не дошли
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:25
Banki
пробовали но не дошли
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 17 жов, 2018 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:29
IMPRINTER
не уточнял про именную. Сказали на сайте есть кнопка "Заказать карту", туда скан докуметов нужно отправить.
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:32
ну если карта не припейд то независимо они именная или безымянная все равно они должны получить документы - это понятно
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Сер 17 жов, 2018 17:42
В тарифах такого не нашёл. 20 грн в месяц.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 17 жов, 2018 18:06
Фантом
смотрите примечание.
если заказывать нечипованную карту первый год абонки нет.
Для основної картки «Vodafone Bonus
Card» з магнітною стрічкою плата за перший рік користування не встановлюється
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Сер 17 жов, 2018 18:11
А точно, спасибо. Странная банка, обычно такую инфу в тарифах указывают. А плату со второго года прячут в примечаниях. А тут наоборот.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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