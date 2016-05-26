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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 549550551552

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 613
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 613
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:25

Banki

пробовали но не дошли
http://dumskaya.net/news/v-odesse-vor-n ... ro-091218/
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 17 жов, 2018 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:29

IMPRINTER

не уточнял про именную. Сказали на сайте есть кнопка "Заказать карту", туда скан докуметов нужно отправить.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:32

  demichh написав:не уточнял про именную. Сказали на сайте есть кнопка "Заказать карту", туда скан докуметов нужно отправить.


ну если карта не припейд то независимо они именная или безымянная все равно они должны получить документы - это понятно
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:42

  clientage написав:
  curiousobro написав:Бесплатных карт в отп нет

Да откройте ко-бренд ОТП-Водафон, 1й год абонки нет


В тарифах такого не нашёл. 20 грн в месяц.
https://www.otpbank.com.ua/pdf/privateclients/public-contract/02-04-2018/vodafone.pdf
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 18:06

Фантом

смотрите примечание.
если заказывать нечипованную карту первый год абонки нет.

Для основної картки «Vodafone Bonus
Card» з магнітною стрічкою плата за перший рік користування не встановлюється
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 18:11

  IMPRINTER написав:Фантом

смотрите примечание.
если заказывать нечипованную карту первый год абонки нет.

Для основної картки «Vodafone Bonus
Card» з магнітною стрічкою плата за перший рік користування не встановлюється


А точно, спасибо. Странная банка, обычно такую инфу в тарифах указывают. А плату со второго года прячут в примечаниях. А тут наоборот. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
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