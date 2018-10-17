Додано: Сер 17 жов, 2018 18:06

Фантом



смотрите примечание.

если заказывать нечипованную карту первый год абонки нет.



Для основної картки «Vodafone Bonus

Card» з магнітною стрічкою плата за перший рік користування не встановлюється

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