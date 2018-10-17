RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 550551552553>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 613
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 613
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:25

Banki

пробовали но не дошли
http://dumskaya.net/news/v-odesse-vor-n ... ro-091218/
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 17 жов, 2018 16:18, всього редагувалось 1 раз.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35251
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5590 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:29

IMPRINTER

не уточнял про именную. Сказали на сайте есть кнопка "Заказать карту", туда скан докуметов нужно отправить.
demichh
 
Повідомлень: 1817
З нами з: 09.12.10
Подякував: 106 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:32

  demichh написав:не уточнял про именную. Сказали на сайте есть кнопка "Заказать карту", туда скан докуметов нужно отправить.


ну если карта не припейд то независимо они именная или безымянная все равно они должны получить документы - это понятно
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35251
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5590 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:42

  clientage написав:
  curiousobro написав:Бесплатных карт в отп нет

Да откройте ко-бренд ОТП-Водафон, 1й год абонки нет


В тарифах такого не нашёл. 20 грн в месяц.
https://www.otpbank.com.ua/pdf/privateclients/public-contract/02-04-2018/vodafone.pdf
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1235
З нами з: 18.05.16
Подякував: 169 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 18:06

Фантом

смотрите примечание.
если заказывать нечипованную карту первый год абонки нет.

Для основної картки «Vodafone Bonus
Card» з магнітною стрічкою плата за перший рік користування не встановлюється
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35251
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5590 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 18:11

  IMPRINTER написав:Фантом

смотрите примечание.
если заказывать нечипованную карту первый год абонки нет.

Для основної картки «Vodafone Bonus
Card» з магнітною стрічкою плата за перший рік користування не встановлюється


А точно, спасибо. Странная банка, обычно такую инфу в тарифах указывают. А плату со второго года прячут в примечаниях. А тут наоборот. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1235
З нами з: 18.05.16
Подякував: 169 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 08:00

Re: ОТП БАНК

Водафон Бонус картка незнижувальний залишок 100 грн + 5грн смс,відключити їх не дуже хочуть. Не найкращий варіант,багато треба раз ходити в банк і толку мало((( варіантів немає (((
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 08:43

  tarasum написав:Водафон Бонус картка незнижувальний залишок 100 грн + 5грн смс,відключити їх не дуже хочуть. Не найкращий варіант,багато треба раз ходити в банк і толку мало((( варіантів немає (((

Вимикають смс інфо без проблем.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25485
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1626 раз.
Подякували: 1912 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:52

  Козак-характерник написав:
  tarasum написав:Водафон Бонус картка незнижувальний залишок 100 грн + 5грн смс,відключити їх не дуже хочуть. Не найкращий варіант,багато треба раз ходити в банк і толку мало((( варіантів немає (((

Вимикають смс інфо без проблем.


Заявой в отделении или по телефону?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1235
З нами з: 18.05.16
Подякував: 169 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 11:57

  clientage написав:Я таки разместился :)
09.10.18 Розміщення строкового вкладу згідно договору №.. UAH -20000,00
11.10.18 Виплата грошового подарунку.. UAH 500,00

Поздравляю, но не хочется морочиться с тратами с карты в мес.по 1000 грн. :(
Востаннє редагувалось demichh в Чет 18 жов, 2018 12:30, всього редагувалось 1 раз.
demichh
 
Повідомлень: 1817
З нами з: 09.12.10
Подякував: 106 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 550551552553>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, V2, yuri1978 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3203, 3204, 3205
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32045 3982608
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 12:34
demichh
Альфа-Банк 1 ... 6245, 6246, 6247
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
62465 7841335
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 12:33
Вкладчик1234
А-Банк 1 ... 1077, 1078, 1079
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10787 1568003
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 09:52
THB

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.