|
|
ОТП БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 жов, 2018 12:00
clientage написав:https://www.otpbank.com.ua/landing-page/promo-deposit/
+500грн чистыми на 4х-мес депо в 20К -- эт +9% годовых к тем акционным 12%
И в перделах АХции мона открыть не более 2х таких депо
...и ток за новые гроши!
ПС. А деваха на дырку от бублика шоли намекает?! Ох уж эти реХламисты
Банк потратився на зовнішню рекламу - досить багато щитів із цією заманушкою зараз висить по місту
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 3155
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|32045
|3982605
|
|
|62465
|7841334
|
|
|10787
|1568003
|
Чет 18 жов, 2018 09:52
THB