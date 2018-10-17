tarasum написав:Водафон Бонус картка незнижувальний залишок 100 грн + 5грн смс,відключити їх не дуже хочуть. Не найкращий варіант,багато треба раз ходити в банк і толку мало((( варіантів немає (((
Вимикають смс інфо без проблем.
Заявой в отделении или по телефону?
Лише заявою. Усно.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 18 жов, 2018 14:25, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
я по телефону отключал без проблем. может что-то поменялось ...
Можливо.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!