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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 550551552553

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 613
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 613
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:00

  clientage написав:Зображення

https://www.otpbank.com.ua/landing-page/promo-deposit/

+500грн чистыми на 4х-мес депо в 20К -- эт +9% годовых к тем акционным 12%
И в перделах АХции мона открыть не более 2х таких депо
...и ток за новые гроши!

ПС. А деваха на дырку от бублика шоли намекает?! Ох уж эти реХламисты :lol: :lol:



Банк потратився на зовнішню рекламу - досить багато щитів із цією заманушкою зараз висить по місту :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 13:27

  Фантом написав:
  Козак-характерник написав:
  tarasum написав:Водафон Бонус картка незнижувальний залишок 100 грн + 5грн смс,відключити їх не дуже хочуть. Не найкращий варіант,багато треба раз ходити в банк і толку мало((( варіантів немає (((

Вимикають смс інфо без проблем.


Заявой в отделении или по телефону?


смс можно не подключать изнаально.
подключенное отключить сожно по телефону.
если в месяце по карте небыло ниодной операции длаже при подключенном смс плата за него не взимается
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:23

  Фантом написав:
  Козак-характерник написав:
  tarasum написав:Водафон Бонус картка незнижувальний залишок 100 грн + 5грн смс,відключити їх не дуже хочуть. Не найкращий варіант,багато треба раз ходити в банк і толку мало((( варіантів немає (((

Вимикають смс інфо без проблем.


Заявой в отделении или по телефону?

Лише заявою. Усно.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 18 жов, 2018 14:25, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:24

Козак-характерник

я по телефону отключал без проблем. может что-то поменялось ...
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:25

  IMPRINTER написав:Козак-характерник

я по телефону отключал без проблем. может что-то поменялось ...

Можливо.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:04

  demichh написав:
  clientage написав:Я таки разместился :)
09.10.18 Розміщення строкового вкладу згідно договору №.. UAH -20000,00
11.10.18 Виплата грошового подарунку.. UAH 500,00

Поздравляю, но не хочется морочиться с тратами с карты в мес.по 1000 грн. :(

Для местной свиноты, это не проблема. Я тоже разместился. Ждём 31 календарный день, для второго депозита. :)
Для себя решил, что не буду я тратить по 1000 грн в месяц за один депозит и ещё по 1000 грн за следующий. Муторно и сложно.
Потрачу 10 тыс, это намного проще.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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