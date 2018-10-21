tarasum написав:Водафон Бонус картка незнижувальний залишок 100 грн + 5грн смс,відключити їх не дуже хочуть. Не найкращий варіант,багато треба раз ходити в банк і толку мало((( варіантів немає (((
Вимикають смс інфо без проблем.
Заявой в отделении или по телефону?
Лише заявою. Усно.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 18 жов, 2018 14:25, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
я по телефону отключал без проблем. может что-то поменялось ...
Можливо.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
clientage написав:Я таки разместился 09.10.18 Розміщення строкового вкладу згідно договору №.. UAH -20000,00 11.10.18 Виплата грошового подарунку.. UAH 500,00
Поздравляю, но не хочется морочиться с тратами с карты в мес.по 1000 грн.
Для местной свиноты, это не проблема. Я тоже разместился. Ждём 31 календарный день, для второго депозита. Для себя решил, что не буду я тратить по 1000 грн в месяц за один депозит и ещё по 1000 грн за следующий. Муторно и сложно. Потрачу 10 тыс, это намного проще.