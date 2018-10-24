То есть без подключеного СМС информирования 3дс работать не будет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 жов, 2018 09:05
То есть без подключеного СМС информирования 3дс работать не будет?
Додано: Чет 25 жов, 2018 09:07
Re: ОТП БАНК
Не буде.
Додано: Чет 25 жов, 2018 13:56
Яке відношення має 3д захист до смс? Це 2 різні речі.В ощаді працюють без смс)))
Додано: Чет 25 жов, 2018 14:19
А у цигана нэ. На то він и циган, шоби... сек'юром крутити
Зато все ОТП-пароли, В-коды и лукапы отображаются в выписке мнгновенно. ИБ обслуживается нашару
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 25 жов, 2018 14:36
Re: ОТП БАНК
Зараз всі сайти з 3д,ніхто не гроші віддавати) виходить що без смс у Водафон картці не обійтись,і без абонплати також через рік. Не пригадую собі банків з абонплатою за карткою + незнижувальний залишок.Можна ОТП банк вважати самим дорогим в Україні(((
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