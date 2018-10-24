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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 551552553554

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 613
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 613
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 09:05

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:Получил сегодня карту Vodafon. Вместо 3d secure, идут лукапы как в Альфе, из-за этого на половине сайтов не работает. Это нормально?


3д подключается в течение дня после дня в который вы активировали карту при условии того, что подключено смс.


То есть без подключеного СМС информирования 3дс работать не будет?
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 09:07

Re: ОТП БАНК

Не буде.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:56

Яке відношення має 3д захист до смс? Це 2 різні речі.В ощаді працюють без смс)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:19

  tarasum написав:Яке відношення має 3д захист до смс? Це 2 різні речі.В ощаді працюють без смс)))

А у цигана нэ. На то він и циган, шоби... сек'юром крутити :)
Зато все ОТП-пароли, В-коды и лукапы отображаются в выписке мнгновенно. ИБ обслуживается нашару :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:36

Re: ОТП БАНК

Зараз всі сайти з 3д,ніхто не гроші віддавати) виходить що без смс у Водафон картці не обійтись,і без абонплати також через рік. Не пригадую собі банків з абонплатою за карткою + незнижувальний залишок.Можна ОТП банк вважати самим дорогим в Україні(((
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 18:16

  clientage написав:
  tarasum написав:Яке відношення має 3д захист до смс? Це 2 різні речі.В ощаді працюють без смс)))

А у цигана нэ. На то він и циган, шоби... сек'юром крутити :)
Зато все ОТП-пароли, В-коды и лукапы отображаются в выписке мнгновенно. ИБ обслуживается нашару :idea:

Если лукап 0 грн, как примеру у Портмоне, то ничего там не отображается. А с ВодафонПей и Тас2ю, эта карта без 3д, вообще не работает.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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