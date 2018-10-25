ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 жов, 2018 09:05
IMPRINTER написав: Фантом написав:
Получил сегодня карту Vodafon. Вместо 3d secure, идут лукапы как в Альфе, из-за этого на половине сайтов не работает. Это нормально?
3д подключается в течение дня после дня в который вы активировали карту при условии того, что подключено смс.
То есть без подключеного СМС информирования 3дс работать не будет?
Aps
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Додано: Чет 25 жов, 2018 09:07
Не буде.
Кочевник
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Додано: Чет 25 жов, 2018 13:56
Яке відношення має 3д захист до смс? Це 2 різні речі.В ощаді працюють без смс)))
tarasum
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Додано: Чет 25 жов, 2018 14:19
tarasum написав:
Яке відношення має 3д захист до смс? Це 2 різні речі.В ощаді працюють без смс)))
А у цигана нэ. На то він и циган, шоби... сек'юром крутити
Зато все ОТП-пароли, В-коды и лукапы отображаются в выписке мнгновенно. ИБ обслуживается нашару
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 25 жов, 2018 14:36
Зараз всі сайти з 3д,ніхто не гроші віддавати) виходить що без смс у Водафон картці не обійтись,і без абонплати також через рік. Не пригадую собі банків з абонплатою за карткою + незнижувальний залишок.Можна ОТП банк вважати самим дорогим в Україні(((
tarasum
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Додано: Чет 25 жов, 2018 18:16
clientage написав: tarasum написав:
Яке відношення має 3д захист до смс? Це 2 різні речі.В ощаді працюють без смс)))
А у цигана нэ. На то він и циган, шоби... сек'юром крутити
Зато все ОТП-пароли, В-коды и лукапы отображаются в выписке мнгновенно. ИБ обслуживается нашару
Если лукап 0 грн, как примеру у Портмоне, то ничего там не отображается. А с ВодафонПей и Тас2ю, эта карта без 3д, вообще не работает.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:41
Дело Райффайзена до сих пор живёт глубинах ОТП (скриншот из интернет-банка МСБ ОТП):
Esq
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