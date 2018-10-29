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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 552553554555

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 614
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
133
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 614
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 23:21

  greenozon написав:мабуть очередной 2625 -> 2620? :)

НБУ давно попереджав, але в банків все як у студентів - пишуть диплом в останню ніч! :)


нет. ИБ тут не при чем.
с 25.10 все новые картсчета уже открываются как 2620.
имеющиеся 2625 будут переводить на 2620 в ближайшее время.
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  #<1 ... 552553554555
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