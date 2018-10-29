нет. ИБ тут не при чем.
с 25.10 все новые картсчета уже открываются как 2620.
имеющиеся 2625 будут переводить на 2620 в ближайшее время.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 23:21
нет. ИБ тут не при чем.
с 25.10 все новые картсчета уже открываются как 2620.
имеющиеся 2625 будут переводить на 2620 в ближайшее время.
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