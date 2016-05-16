нет. ИБ тут не при чем.
с 25.10 все новые картсчета уже открываются как 2620.
имеющиеся 2625 будут переводить на 2620 в ближайшее время.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 23:21
нет. ИБ тут не при чем.
с 25.10 все новые картсчета уже открываются как 2620.
имеющиеся 2625 будут переводить на 2620 в ближайшее время.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 18:00
Re: ОТП БАНК
Отп банк відмовляються видавати свою картку Уплата у власних відділеннях. Банк стверджує що картка не їхня і немає ніякого відношення до неї,а сервісу Уплата,хоча картка неперсоніфікована. Інші банки йдуть на зустріч клієнту,а тут принципово не хочуть видати картку,тобто банк не хоче і не буде враховувати думку клієнтів.
Додано: Вів 30 жов, 2018 19:12
Ніби дитина мала писала, якій мама цукерку не купила. З чого ви взяли, що це продукт банку? Вам же пояснили, що картка розповсюджується через сервіс Уплата, банк, у рамках договору, надає сервісу послуги по випуску і технічному обслуговуванню продукту. Банк не має ні юридичних підстав, ні технічної можливості розповсюджувати чужу продукцію. Буде договір про дистриб'юцію, буде про що говорити, доки його нема - усі питання до сервісу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 30 жов, 2018 19:56
Re: ОТП БАНК
Klug, ви є представником Отп банку? Звідки знання про тонкості умов картки Уплата? На картках банку,пишуть,що картка є власністю банку,а не сервісу чи особи. Банк має можливість доставити картку у своє відділення. Мав аналогічну проблему з отримання ко-бренд картки одного з банків і банк врахував мою пропозицію і прохання,надішле мені картку. В принципі питань до Отп банку немає,банк не зацікавлений в допомозі клієнтові і не хоче врахувати будь-які пропозиції.
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