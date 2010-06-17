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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 552553554555

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 614
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
133
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 614
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 23:21

  greenozon написав:мабуть очередной 2625 -> 2620? :)

НБУ давно попереджав, але в банків все як у студентів - пишуть диплом в останню ніч! :)


нет. ИБ тут не при чем.
с 25.10 все новые картсчета уже открываются как 2620.
имеющиеся 2625 будут переводить на 2620 в ближайшее время.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 18:00

Re: ОТП БАНК

Отп банк відмовляються видавати свою картку Уплата у власних відділеннях. Банк стверджує що картка не їхня і немає ніякого відношення до неї,а сервісу Уплата,хоча картка неперсоніфікована. Інші банки йдуть на зустріч клієнту,а тут принципово не хочуть видати картку,тобто банк не хоче і не буде враховувати думку клієнтів.
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 19:12

Ніби дитина мала писала, якій мама цукерку не купила. З чого ви взяли, що це продукт банку? Вам же пояснили, що картка розповсюджується через сервіс Уплата, банк, у рамках договору, надає сервісу послуги по випуску і технічному обслуговуванню продукту. Банк не має ні юридичних підстав, ні технічної можливості розповсюджувати чужу продукцію. Буде договір про дистриб'юцію, буде про що говорити, доки його нема - усі питання до сервісу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 19:56

Re: ОТП БАНК

Klug, ви є представником Отп банку? Звідки знання про тонкості умов картки Уплата? На картках банку,пишуть,що картка є власністю банку,а не сервісу чи особи. Банк має можливість доставити картку у своє відділення. Мав аналогічну проблему з отримання ко-бренд картки одного з банків і банк врахував мою пропозицію і прохання,надішле мені картку. В принципі питань до Отп банку немає,банк не зацікавлений в допомозі клієнтові і не хоче врахувати будь-які пропозиції.
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:24

Re: ОТП БАНК

На карте Уплаты написано что она собственность ОТП?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:33

  maxim2014 написав:На карте Уплаты написано что она собственность ОТП?


любая карта любого банка планеты земля - является собственностью банка, который ее эмитировал, а мы являемся лишь держателями этих карт. Эмитент карты уплата - ОТП Банк
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