Додано: Вів 13 лис, 2018 11:21

Відповідно до вимог Постанови НБУ №89* від 11.09.2017 року ОТП Банк буде змінювати номери карткових рахунків клієнтів.Зміна стосується лише номеру балансового рахунку:Для клієнтів фізичних осіб - новий номер карткового рахунку буде розпочинатись з 2620 (замість старих номерів з 2625) та складатись з 12-ти цифр, наприклад: 2620ХХХХХХХХ.Для клієнтів фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб - новий номер карткового рахунку буде розпочинатись з 2600 (замість старих номерів з 2605) та складатись з 12-ти цифр, наприклад: 2600ХХХХХХХХ.Умови договорів обслуговування залишаються незмінними!Активними лишаються всі сервіси та послуги, що передбачені в рамках оформленого рахунку.В подальшому для поповнення карткового рахунку в реквізитах необхідно використовувати НОВИЙ номер карткового рахунку (2620/2600).УВАГА! Отримати нові реквізити (новий номер) карткового рахунку після їх зміни Ви зможе:самостійно через систему OTP Smart;у відділенні Банку;у Довідковому центрі Банку.Процес зміни номерів карткових рахунків відбуватиметься в період 17-18.11.2018.Протягом часу проведення технічних робіт платіжні картки працюватимуть в звичайному режимі для зняття готівки в банкоматах, для оплати покупок, при здійсненні переказів з картки на картку.Зміна номерів карткових рахунків призведе до тимчасових обмежень щодо здійснення операцій в системі OTP Smart та при роботі з послугою Cash-in в АТМ Банку.Увага! Послуги будуть частково або повністю недоступні в період з 22:00 16.11.2018 року до 09:00 19.11.2018 року.Час виконання робіт є орієнтовним. Якщо всі налаштування будуть виконані швидше, роботи сервісів будуть відновлені раніше!Зміна номерів карткових рахунків, буде передбачати наступне:картковий рахунок з номером 2625/2605 буде закритий, натомість буде відритий новий картковий рахунок 2620/2600 зі збереженням всіх умов обслуговування попереднього рахунку (всі дії будуть здійснені без участі клієнтів).автоматично будуть перенесені (в повному обсязі) всі залишки на рахунках, поточна заборгованість за рахунком, кредитний ліміт, овердрафт, витратні ліміти за платіжними картками / рахунками, послуги та сервіси, тарифні умови.платіжні картки до карткових рахунків будуть працювати в стандартному режимі;платіжні картки до карткових рахунків не перевипускатимуться, вони автоматично будуть підключені до нових рахунків 2620/2600.виписки за рахунком (з історією операцій за рахунком) можна буде сформувати за новими рахунками (2620/2600);будуть недоступні система OTP Smart та послуга Cash-in в АТМ Банку;відсотки на залишок по картковому рахунку (за наявності такої послуги у відповідності до чинних тарифів) будуть нараховані стандартно в кінці місяця;нові номери соціальних (пенсійних) рахунків будуть передані до відповідних пенсійних / соціальних фондів централізовано. За бажанням клієнт може самостійно передати свій новий номер соціального (пенсійного) рахунку до відповідного фонду.нові номери рахунків клієнтів — суб’єктів господарської діяльності, а також нові номери рахунків фізичних осіб-підприємців (у т.ч. призначених не для підприємницької діяльності) будуть передані в державну податкову інспекцію для взяття таких рахунків на облік.Банк повідомить керівництво компаній, які мають зарплатні проекти в ОТП Банк, про нові номери зарплатних рахунків їх співробітників для виплати заробітної плати на нові номери рахунків.Після зміни номерів карткових рахунків в системі OTP Smart будуть доступні лише нові номери карткових рахунків 2620.* — Національний Банк України Постановою № 89 від 11.09.2017 р. «Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку» (пункт 5) зобов’язав банки України поступово, до 01 січня 2019 року, перейти на здійснення операцій з використанням платіжних карток із застосуванням балансових рахунків:2600 АП «Кошти на вимогу суб'єктів господарювання»;2620 АП «Кошти на вимогу фізичних осіб»;2650 АП «Кошти на вимогу небанківських фінансових установ».Інформація для юридичних осіб, які мають зарплатні проекти в ОТП Банку.ОТП Банк змінює номери карткових рахунків ваших співробітників відповідно до вимог законодавства у період з 17-18.11.2018 року.Після зміни номерів карткових рахунків ваших співробітників зарахування заробітної плати та інших виплат співробітникам необхідно здійснювати на нові номери карткових рахунків:для юридичних осіб, які користуються системою інтернет-банкінгу, через інтернет-банкінг будуть надіслані нові номери карткових рахунків ваших співробітників;також ви можете звернутись до співробітників відділення, в якому ви обслуговуєтесь для отримання нових номерів карткових рахунків ваших співробітників.Технічні перерви у роботі сервісів банку для всіх клієнтів в періоди зміни номерів карткових рахунків.