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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лис, 2018 23:51
Это понятно, спасибо, но как потом деньги с карты ОТП перевести на погашение кредита без и-банкинга? Или они спишутся с карты автоматом согласно графика платежей?
Додано: Сер 21 лис, 2018 08:11
Re: ОТП БАНК
А в кредитном договоре что пишет по этому поводу? Там должны быть наверное реквизиты как гасить.
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