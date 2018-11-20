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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 553554555556

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 614
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
133
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 614
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:51

Это понятно, спасибо, но как потом деньги с карты ОТП перевести на погашение кредита без и-банкинга? Или они спишутся с карты автоматом согласно графика платежей?
acsir
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 08:11

Re: ОТП БАНК

acsir написав:Это понятно, спасибо, но как потом деньги с карты ОТП перевести на погашение кредита без и-банкинга? Или они спишутся с карты автоматом согласно графика платежей?
А в кредитном договоре что пишет по этому поводу? Там должны быть наверное реквизиты как гасить.
Aps
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