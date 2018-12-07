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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лис, 2018 23:51
Это понятно, спасибо, но как потом деньги с карты ОТП перевести на погашение кредита без и-банкинга? Или они спишутся с карты автоматом согласно графика платежей?
Додано: Сер 21 лис, 2018 08:11
Re: ОТП БАНК
А в кредитном договоре что пишет по этому поводу? Там должны быть наверное реквизиты как гасить.
Додано: Суб 08 гру, 2018 20:01
Re: ОТП БАНК
Не банк, а цигане какие-то привокзальные.
Лимит 20 тыс, операция 25 октября 25 тыс, 8 октября деньги возвращены, баланс +5 тыс.
7 декабря насчитали 600 грн процентов за пользование картой, потому что видите ли возврат не засчитывается ))) поэтому хоть и был плюс в прошлом периоде то все фигня...
Додано: Суб 08 гру, 2018 20:03
Re: ОТП БАНК
Да, и при этом есть только минимальный платеж и общая задолженость, суммы для того чтобы оставаться в льготном цигане не показывают.
Додано: Суб 08 гру, 2018 20:05
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