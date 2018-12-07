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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лис, 2018 23:51
Это понятно, спасибо, но как потом деньги с карты ОТП перевести на погашение кредита без и-банкинга? Или они спишутся с карты автоматом согласно графика платежей?
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acsir
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Додано: Сер 21 лис, 2018 08:11
acsir написав:Это понятно, спасибо, но как потом деньги с карты ОТП перевести на погашение кредита без и-банкинга? Или они спишутся с карты автоматом согласно графика платежей?
А в кредитном договоре что пишет по этому поводу? Там должны быть наверное реквизиты как гасить.
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Aps
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Додано: Суб 08 гру, 2018 20:01
Не банк, а цигане какие-то привокзальные.
Лимит 20 тыс, операция 25 октября 25 тыс, 8 октября деньги возвращены, баланс +5 тыс.
7 декабря насчитали 600 грн процентов за пользование картой, потому что видите ли возврат не засчитывается ))) поэтому хоть и был плюс в прошлом периоде то все фигня...
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makor06
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Додано: Суб 08 гру, 2018 20:03
Да, и при этом есть только минимальный платеж и общая задолженость, суммы для того чтобы оставаться в льготном цигане не показывают.
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makor06
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Додано: Суб 08 гру, 2018 20:05
makor06 написав:
Да, и при этом есть только минимальный платеж и общая задолженость, суммы для того чтобы оставаться в льготном цигане не показывают.
Емм, а Ви хіба на початку кожного місяця не гасите борг в 0?
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Nighthawk
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Додано: Суб 08 гру, 2018 20:19
Nighthawk написав: makor06 написав:
Да, и при этом есть только минимальный платеж и общая задолженость, суммы для того чтобы оставаться в льготном цигане не показывают.
Емм, а Ви хіба на початку кожного місяця не гасите борг в 0?
Навіщо?
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korovas2
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Додано: Суб 08 гру, 2018 20:27
korovas2 написав: Nighthawk написав: makor06 написав:
Да, и при этом есть только минимальный платеж и общая задолженость, суммы для того чтобы оставаться в льготном цигане не показывают.
Емм, а Ви хіба на початку кожного місяця не гасите борг в 0?
Навіщо?
Емм, бо лічильник судного дня(ТМ) у ядерної бімби (с) обнуляється саме 1 числа кожного місяця.
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Nighthawk
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Додано: Суб 08 гру, 2018 21:23
makor06 написав:
Не банк, а цигане какие-то привокзальные.
Лимит 20 тыс, операция 25 октября 25 тыс, 8 октября деньги возвращены, баланс +5 тыс.
7 декабря насчитали 600 грн процентов за пользование картой, потому что видите ли возврат не засчитывается ))) поэтому хоть и был плюс в прошлом периоде то все фигня...
Когда РД?
Если лимит 20 к, а вы потратили 25к, у вас же тогда получается несанкционированный овердрафт или как?
Как можно потратить 25к 25 октября, а погасить - увага - 8 октября?
Сколько дней был -25 при лимите 20?
Лучше выложите выписку обезличенную.
Со слов ничего не ясно.
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curiousobro
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