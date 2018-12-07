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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 553554555556

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 614
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
133
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 614
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:51

Это понятно, спасибо, но как потом деньги с карты ОТП перевести на погашение кредита без и-банкинга? Или они спишутся с карты автоматом согласно графика платежей?
acsir
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 08:11

Re: ОТП БАНК

acsir написав:Это понятно, спасибо, но как потом деньги с карты ОТП перевести на погашение кредита без и-банкинга? Или они спишутся с карты автоматом согласно графика платежей?
А в кредитном договоре что пишет по этому поводу? Там должны быть наверное реквизиты как гасить.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 20:01

Re: ОТП БАНК

Не банк, а цигане какие-то привокзальные.

Лимит 20 тыс, операция 25 октября 25 тыс, 8 октября деньги возвращены, баланс +5 тыс.

7 декабря насчитали 600 грн процентов за пользование картой, потому что видите ли возврат не засчитывается ))) поэтому хоть и был плюс в прошлом периоде то все фигня...
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 20:03

Re: ОТП БАНК

Да, и при этом есть только минимальный платеж и общая задолженость, суммы для того чтобы оставаться в льготном цигане не показывают.
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 20:05

  makor06 написав:Да, и при этом есть только минимальный платеж и общая задолженость, суммы для того чтобы оставаться в льготном цигане не показывают.


Емм, а Ви хіба на початку кожного місяця не гасите борг в 0? :)
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 20:19

Re: ОТП БАНК

Nighthawk написав:
  makor06 написав:Да, и при этом есть только минимальный платеж и общая задолженость, суммы для того чтобы оставаться в льготном цигане не показывают.


Емм, а Ви хіба на початку кожного місяця не гасите борг в 0? :)

Навіщо?
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 20:27

  korovas2 написав:
Nighthawk написав:
  makor06 написав:Да, и при этом есть только минимальный платеж и общая задолженость, суммы для того чтобы оставаться в льготном цигане не показывают.


Емм, а Ви хіба на початку кожного місяця не гасите борг в 0? :)

Навіщо?


Емм, бо лічильник судного дня(ТМ) у ядерної бімби (с) обнуляється саме 1 числа кожного місяця.
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 21:23

  makor06 написав:Не банк, а цигане какие-то привокзальные.

Лимит 20 тыс, операция 25 октября 25 тыс, 8 октября деньги возвращены, баланс +5 тыс.

7 декабря насчитали 600 грн процентов за пользование картой, потому что видите ли возврат не засчитывается ))) поэтому хоть и был плюс в прошлом периоде то все фигня...

Когда РД?
Если лимит 20 к, а вы потратили 25к, у вас же тогда получается несанкционированный овердрафт или как?

Как можно потратить 25к 25 октября, а погасить - увага - 8 октября?

Сколько дней был -25 при лимите 20?

Лучше выложите выписку обезличенную.
Со слов ничего не ясно.
curiousobro
 
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