Если повезёт, то, по сути дела, на 20К мона поднять 21,32% годовых, ну а не повезёт, то тока 18,32% Довольно щедрая снегурочка рисуется
* Тока за новые деньги!
выплата на карту или на счёт? Собственно сумма все что выше 20000 грн уменьшает среднюю ставку за 4 месяца
Під фразою «отримайте 500 грн» мається на увазі грошовий переказ у сумі 500 грн на поточний рахунок учасника Акції в АТ «ОТП БАНК» протягом 5-ти банківських днів після дати відкриття Акційного депозиту. Акційний депозит – це депозит з виплатою відсотків після закінчення дії договору та можливістю автопролонгації, відкритий строком на 4 місяці, на суму від 20 000 грн. Акційна депозитна пропозиція діє з 01.12.2018р. по 15.01.2019р. на всій території України за винятком території проведення ООС та тимчасово окупованої території.АТ «ОТП БАНК». Всі види банківських послуг. Ліцензія НБУ №191 від 05.10.2011р.
clientage написав:sens, мне выплачивали на карту, с которой был отрыт депо, дето на 2..3й банк. дн. после открытия. Понятно, шо макс. (бонусная) ставка в %% будет на самое маленькое тело (на 20К)
Карта 24/7 ,как вариант,но я готов расщедриться на текущий счёт ,так как безналичная топливная карта от окко дает мне больше бонусов
Но плюбЭ там д.б карта, т.к.нуна же еще покупки совершать... картой!
2.1.1.2. здійснити торговельні транзакції за будь-якими картками, емітованими АТ «ОТП БАНК», на загальну суму, що дорівнює 1 000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок) в кожному з чотирьох місяців дії Депозиту або сумарно 5 000,00 (п`ять тисяч гривень 00 копійок) грн. за чотири місяці дії Депозиту, включаючи торговельні транзакції, здійснені за межами України, за виключенням операцій, визначених пунктом 2.3.